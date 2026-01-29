Franţa: „Nu vom intra în negocieri privind controlul armamentului nuclear”

Franţa nu este dispusă să intre în negocieri cu SUA şi Rusia privind controlul armelor nucleare, întrucât consideră că situaţia sa este „foarte specifică” în virtutea faptului că, din punctul de vedere al numărului focoaselor nucleare de care dispune, arsenalul său este mult în urma celui deţinut de fiecare dintre cele două principale puteri nucleare şi obiectivul Franţei nu este de a recupera această diferenţă, ci de a avea o „suficienţă strictă”, potrivit EFE.

Conform sursei citate, poziţia Parisului prezentată de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe francez, Pascal Confavreux, care nu a ezitat să acuze Rusia pentru eşecul prelungirii Tratatului pentru reducerea armelor nucleare strategice (Noul START sau START III), ce expiră pe 5 februarie.

Deşi sprijină ideea „controlului armamentelor strategice între statele dotate” cu arme nucleare, abordarea Franţei în ceea ce priveşte acest arsenal este una de „strictă suficienţă”, adică nu doreşte să intre într-o „logică de paritare” numerică cu marile puteri nucleare, potrivit sursei amintite.

Dimensiunea arsenalului nuclear francez nu este nicidecum comparabilă cu cea a Statelor Unite şi a Rusiei, aşadar Franţa, care deţine aproximativ 290 de focoase nucleare, nu se va alătura negocierilor privind controlul armelor strategice, a mai informat EFE.