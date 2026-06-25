Franţa a înregistrat cea mai călduroasă zi din istoria măsurătorilor meteorologice

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Franţa a consemnat marţi cea mai călduroasă zi de la începutul măsurătorilor meteorologice moderne, efectuate sistematic din 1947, potrivit datelor provizorii furnizate de Meteo-France şi citate de AFP. Indicatorul termic naţional, calculat pe baza temperaturilor diurne şi nocturne înregistrate la 30 de staţii meteorologice de referinţă, a ajuns la 29,8 grade Celsius, depăşind precedentul record de 29,44 grade Celsius, stabilit pe 25 iulie 2019.

• Recorduri absolute în mai multe oraşe

Valul de căldură a doborât numeroase recorduri absolute de temperatură, valabile pentru toate lunile anului, în special în vestul Franţei. Printre cele mai ridicate valori măsurate se numără: 43,3 grade Celsius la Cazaux (Gironde); 42,2 grade Celsius la Niort (Deux-Sèvres); 42,1 grade Celsius la Bordeaux (Gironde); 41,3 grade Celsius la Rennes (Ille-et-Vilaine). În localitatea Pissos, din departamentul Landes, termometrele au indicat 44,3°C, una dintre cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată în Franţa.

• Meteorologii avertizează că episodul de caniculă continuă

Potrivit Meteo-France, temperaturile extreme se vor menţine cel puţin până la sfârşitul săptămânii. „Condiţii similare sunt aşteptate până în acest weekend, cu valori maxime cuprinse între 40 grade Celsius şi 42 grade Celsius şi cu temperaturi minime greu de suportat”, au precizat meteorologii. Specialiştii apreciază că actualul episod de caniculă este comparabil, ca severitate, cu cel din august 2003, care a provocat zeci de mii de decese în Europa. „Acest val de căldură va fi comparabil, din punctul de vedere al severităţii, cu cel din august 2003. El îl va depăşi însă în ceea ce priveşte intensitatea maximă. Incertitudinea rămâne cu privire la durata sa”, avertizează Meteo-France.