Franţa este aproape de un acord cu UE pentru soluţionarea unei dispute privind energia hidro

Guvernul francez a ajuns la un acord de principiu cu Comisia Europeană, pentru a soluţiona o dispută mai veche care a împiedicat grupul de utilităţi Electricite de France SA, controlat de statul francez, să îşi extindă capacităţile de producţie a energiei hidro, transmite Bloomberg, de la care menţionăm următoarele.

Deblocarea investiţiilor din partea furnizorilor de energie EDF şi Engie SA în hidrocentrale existente sau altele noi va duce la creşterea producţiei şi stocării de energie regenerabilă, ceea ce va ajuta la contracararea fluctuaţiilor în producţia de energie fotovoltaică şi eoliană.

"A fost deschisă o cale pentru deblocarea situaţiei şi relansarea investiţiilor în barajele hidroenergetice din Franţa", a declarat premierul francez Francois Bayrou într-un comunicat de presă.

Comisia Europeană presează de mult timp Franţa să îşi modifice legile şi procedurile, dând vina pe autorităţile de la Paris pentru că acordă concesiuni vizând energia hidro fără licitaţiile cerute de normele UE.

Urmează acum să fie elaborat un proiect de lege pentru implementarea reformei. Hidrocentralele operate de Compagnie Nationale du Rhone, la care 50% din acţiuni sunt deţinute de grupul de utilităţi Engie, vor fi exceptate pentru că au un statut juridic special.