Freshful: cumpărăturile online ajung în 1 din 6 case din Bucureşti în 2025

Freshful by eMAG a înregistrat în 2025 o creştere de aproape 25% a numărului de clienţi şi a ajuns în aproximativ una din şase gospodării din Bucureşti, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Evoluţia a avut loc într-un context de consum prudent, în care clienţii au continuat să prefere soluţiile online care oferă predictibilitate şi livrare la domiciliu, conform comunicatului.

Cele mai căutate produse au fost apa aromatizată, lactatele şi carnea de pui, semnalând orientarea consumatorilor către alimente de bază şi produse de băcănie, subliniază comunicatul. De asemenea, în 2025, peste 14 milioane de ambalaje au fost colectate prin serviciul „Verde cu Freshful”, arătând o adoptare accelerată a soluţiilor integrate de reciclare, se precizează în comunicat.

Datele arată că un client Freshful a economisit, în medie, aproape 20 de ore anual prin folosirea serviciilor online, iar obiceiurile de utilizare au rămas stabile, cu ora 11 preferată pentru plasarea comenzilor, evidenţiază comunicatul. Cele mai active zone de consum rămân sectoarele 3, 1 şi 6 din Bucureşti, potrivit comunicatului.

Categoria Save me a contribuit la reducerea risipei alimentare: au fost salvate peste 120 de tone de produse în 2025, se precizează în comunicat. Clienţii au folosit frecvent funcţia „Add to Order” pentru a completa coşul de cumpărături după plasarea iniţială a comenzii, completează comunicatul.