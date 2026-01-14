Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Front comun al bancherilor centrali în apărarea preşedintelui Rezervei Federale

A.I.
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 14 ianuarie

Preşedintele Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell. Sursa foto: Board of Governors of the Federal Reserve System

”Independenţa băncilor centrale reprezintă un pilon esenţial al stabilităţii preţurilor, financiare şi economice, în interesul cetăţenilor pe care îi deservim”, se arată într-o scrisoare semnată de bancheri centrali din întreaga lume

”Powell şi-a exercitat mandatul cu integritate, concentrat pe atribuţiile sale şi cu un angajament neclintit faţă de interesul public”, conform bancherilor

Procurorii federali ai SUA au deschis o anchetă împotriva preşedintelui Fed

Powell susţine că ancheta reflectă frustrarea lui Trump, cauzată de faptul că reducerile de dobândă nu au fost făcute aşa cum şi-ar fi dorit acesta

Bancherii centrali din întreaga lume au emis ieri o declaraţie prin care îl apără pe preşedintele Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, după deschiderea unei anchete penale împotriva şefului băncii centrale a Statelor Unite, scrie CNBC.

”Ne exprimăm solidaritatea deplină cu Sistemul Rezervei Federale şi cu preşedintele acestuia, Jerome H. Powell”, au declarat, într-un comunicat comun, guvernatori ai băncilor centrale, printre care preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, şi guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey. ”Independenţa băncilor centrale reprezintă un pilon esenţial al stabilităţii preţurilor, al stabilităţii financiare şi economice, în interesul cetăţenilor pe care îi deservim. Prin urmare, este crucial ca această independenţă să fie protejată, cu respectarea deplină a statului de drept şi a responsabilităţii democratice”, au adăugat aceştia.

Potrivit declaraţiei bancherilor centrali, Powell şi-a îndeplinit atribuţiile cu integritate, rămânând fidel mandatului său şi demonstrând un angajament neabătut faţă de interesul public. ”Pentru noi, el este un coleg respectat, care se bucură de cea mai înaltă apreciere din partea tuturor celor care au lucrat cu el”, se mai arată în documentul semnat de guvernatorii băncilor centrale din Brazilia, Elveţia, Suedia, Danemarca, Coreea de Sud, Australia şi Canada, printre alţii.

Mesajul de solidaritate faţă de Powell vine după ce şeful Fed a emis, duminică seara, o declaraţie în care a confirmat că procurorii federali au deschis o anchetă penală privind renovarea sediului băncii centrale din Washington DC, în valoare de 2,5 miliarde de dolari, precum şi privind declaraţiilor sale aferente în faţa Congresului SUA.

Powell, care a fost supus unor presiuni constante din partea preşedintelui SUA, Donald Trump, pentru a reduce ratele dobânzilor, a declarat că ancheta este rezultatul frustrării preşedintelui legate de faptul că reducerile de dobândă nu au fost operate atât de rapid şi de amplu pe cât şi-ar fi dorit acesta.

”Ameninţarea unor acuzaţii penale este consecinţa faptului că Rezerva Federală stabileşte ratele dobânzilor pe baza celei mai bune evaluări ce serveşte interesului public, şi nu urmând preferinţele preşedintelui”, a afirmat Powell într-o declaraţie video publicată pe contul X al Fed.

Jerome Powell a mai avertizat că rezultatul anchetei va determina viitorul deciziilor băncii centrale.

Este vorba despre măsura în care Rezerva Federală va putea continua să stabilească ratele dobânzilor pe baza dovezilor şi a condiţiilor economice sau dacă, dimpotrivă, politica monetară va fi dictată de presiuni politice sau de intimidare”, a declarat Powell, conform CNBC.

