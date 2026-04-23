G4 Media: Comisia juridică a Parlamentului European a aprobat ridicarea imunităţii Dianei Şoşoacă; urmează votul în plen

I.O.
Politică / 23 aprilie, 12:00

Sursa foto: Facebook / Diana Iovanovici Şoşoacă- Oficial

Comisia pentru afaceri juridice (JURI) din Parlamentul European a votat miercuri dimineaţă cererea de ridicare a imunităţii europarlamentarei Diana Şoşoacă, cu 17 voturi pentru, zero contra şi o abţinere, conform informaţiilor publicate de G4Media.

Raportul JURI va fi supus apoi votului în plenul Parlamentului European, cel mai probabil în sesiunea plenară de săptămâna viitoare, arată sursa citată.

Solicitarea de ridicare a imunităţii a fost formulată de Parchetul General din România; Şoşoacă este cercetată pentru 11 infracţiuni, printre care propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război şi negarea Holocaustului, potrivit sursei citate.

Parchetul General a precizat că inculpările includ: patru fapte de lipsire de libertate în mod ilegal (art. 205 alin. 1 Cod penal); patru infracţiuni de promovare publică a cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război şi promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (art. 5 din OUG nr. 31/2002); promovarea ideilor antisemite (art. 3 din Legea nr. 157/2018); negarea sau minimalizarea Holocaustului (art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31/2002); şi ultraj (art. 257 alin. 1 şi 4 Cod penal), transmite G4Media.

Diana Şoşoacă este fondatoarea partidului SOS România şi este cunoscută pentru poziţii deschise pro‑Rusia, anti‑UE şi anti‑SUA, notează aceeaşi sursă.

