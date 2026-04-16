Gândul: Nereguli la Metrorex identificate de Corpul de Control; conducerea a fost schimbată

Consiliul de Administraţie al Metrorex a fost înlocuit, joi, după ce Corpul de Control al Ministerului Transporturilor a identificat mai multe nereguli în activitatea companiei, potrivit publicaţiei Gândul.

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a prezentat 14 dintre problemele constatate de inspectori şi a anunţat că o sinteză a raportului urmează să fie publicată pe site-ul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii la începutul săptămânii viitoare, conform Gândul.

Oficialul a descris lista deficienţelor drept una extinsă, care include atât probleme de natură financiară, cât şi decizii administrative considerate abuzive, potrivit sursei citate.

În ceea ce priveşte politica salarială, Corpul de Control apreciază că negocierile dintre conducerea Metrorex şi sindicat, privind majorarea salariilor cu 18%, nu ar fi trebuit să aibă loc în contextul stării de alertă, când contractele colective de muncă se prelungesc automat, arată Gândul.

Totodată, Consiliul de Administraţie ar fi acordat un mandat nelimitat unei comisii de negociere formată în majoritate din membri de sindicat, ceea ce ridică probleme privind reprezentarea intereselor companiei, potrivit Gândul.

Raportul mai indică faptul că negocierile nu au avut la bază date economice actualizate, ceea ce ar fi permis încadrarea formală a majorărilor salariale în buget, fără acoperire reală, conform sursei citate.

De asemenea, nu a fost stabilită o sursă de finanţare pentru susţinerea creşterilor salariale în anii următori, fiind invocată posibilitatea ca statul să acopere diferenţa, scenariu care contravine prevederilor legale aplicabile companiilor de stat cu pierderi sau datorii, arată Gândul.

Ministrul a avertizat că bugetul companiei nu va fi avizat dacă nu respectă nivelul cheltuielilor salariale din anul precedent şi a subliniat că menţinerea salariilor majorate ar necesita reducerea personalului, potrivit Gândul.

În acelaşi timp, Corpul de Control a constatat că sporul „de metrou”, cuprins între 20% şi 40%, este acordat tuturor angajaţilor, deşi ar trebui să vizeze doar personalul expus la condiţii de muncă deosebite, conform sursei citate.

Raportul semnalează şi probleme legate de contractele încheiate de companie, inclusiv cel cu firma sindicatului, Sindomet Servcom SRL, care prevede decontarea a 99% din costurile aferente recuperării capacităţii de muncă a angajaţilor în unităţi de cazare ale sindicatului, potrivit Gândul.

Acest contract ar fi fost atribuit direct, fără licitaţie, contrar legislaţiei privind achiziţiile sectoriale, iar între 2018 şi 2020 Metrorex ar fi plătit aproximativ 10,4 milioane de lei în baza acestuia, conform declaraţiilor ministrului, citate de Gândul.

O altă problemă semnalată vizează contractul pentru exploatarea spaţiilor comerciale din metrou, care, deşi a expirat în 2018, continuă să fie utilizat de firma sindicatului, care subînchiriază spaţiile către terţi, în condiţiile în care acest lucru este interzis de statutul companiei, arată sursa citată.

Ministrul a mai atras atenţia că o parte dintre spaţiile comerciale construite după 2010 nu deţin avize de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi pot afecta siguranţa în caz de evacuare, potrivit Gândul.

De asemenea, contractul privind spaţiile publicitare, expirat în 2019, nu a fost încă încheiat, iar firma sindicatului continuă să utilizeze aceste spaţii, conform sursei citate.

În urma acestor constatări, ministrul a anunţat numirea unui nou Consiliu de Administraţie, format din membri cu experienţă managerială şi fără legături cu sindicatul, cu mandat de restructurare şi eficientizare a companiei, potrivit Gândul.

Schimbarea vine după demisia directorului general Gabriel Mocanu, pe fondul criticilor privind situaţia financiară şi majorările salariale, arată sursa citată.

Conform contractului colectiv de muncă negociat anterior, salariile angajaţilor Metrorex au crescut în 2021 cu 18%, ceea ce a generat o majorare a cheltuielilor cu aproximativ 200 de milioane de lei faţă de anul anterior, potrivit Gândul.

În acelaşi timp, veniturile din exploatare ale companiei au scăzut semnificativ în 2020, ajungând la aproximativ 45% din nivelul anului precedent, respectiv cu circa 1,1 miliarde de lei mai mici, fără ca această evoluţie să fie reflectată în politica salarială sau în numărul de angajaţi, conform sursei citate.

Datele prezentate indică o creştere constantă a numărului de salariaţi, de la 4.402 în 2018 la 5.513 în 2020, precum şi o majorare a câştigului mediu lunar, de la 9.226 lei în 2019 la 10.234 lei în 2020, potrivit Gândul.