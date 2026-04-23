George Simion: „Situaţia Azomureş reflectă problemele structurale din energie şi industrie”

Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a declarat joi, la Târgu Mureş, în timpul conferinţei "Viitorul Azomureş - soluţiile AUR pentru relansarea combinatului”, că PSD ar putea să îl lase pe ministrul Energiei să rezolve problema combinatului chimic, conform Agerpres.

„Vor să vândă Hidroelectrica, vor să vândă alte companii profitabile cheie pentru statul român, aşa că au inventat o criză guvernamentală mincinoasă cap-coadă. Nu există nicio intenţie a PSD-ului de a părăsi guvernarea şi de a-l da jos pe Ilie Bolojan (...). Am avut nenumărate moţiuni simple şi moţiuni de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan şi dacă cei de la PSD chiar sunt români şi chiar sunt de partea poporului român, ar putea să îl lase pe ministrul Energiei, care încă e în funcţie, să vină să rezolve problema de la Azomureş. Sunt iresponsabili şi nu fac acest lucru pentru că sunt prea slabi ca să rezolve problema. Aşa că am venit, astăzi, în faţa mureşenilor să prezentăm soluţiile pentru Azomureş, pentru economia României. Este imposibil ca noi, o ţară cu rezerve serioase de gaze naturale, să importăm îngrăşăminte chimice”, a declarat George Simion ,în cadrul conferinţei, conform Agerpres.

Liderul AUR a susţinut că PSD nu va iniţia nicio moţiune de cenzură împotriva lui Bolojan şi nici nu vor pleca din funcţii miniştrii social-democraţi, precizează aceeaşi sursă.

„În schimb, în loc să fie acolo unde contează, la Azomureş, la CE Oltenia, la Mangalia, la Şantierul Naval, ei fac o joacă din asta şi un balet pentru scena publică românească (...). Nu este voie să se întâmple acest lucru într-o ţară guvernată. Din păcate, România nu este guvernată în acest moment”, a afirmat preşedintele AUR, potrivit Agerpres.

George Simion a adăugat că de rezolvarea problemei preţului ridicat al energiei în România depinde rezolvarea tuturor celorlalte probleme şi scoaterea ţării din criză, conform Agerpres.

„Suntem o ţară bogată. Pe lângă Azomureş, aici, în judeţul dumneavoastră, trebuie să punem problema Iernutului, trebuie să punem problema centralei de la Răstoliţa şi cred că putem face lucrul acesta împreună. De aceea am venit astăzi alături de domnul profesor Petrişor Peiu, care vă va prezenta soluţiile AUR pentru Azomureş (...). Ar trebui să avem un ministru al Energiei care să se hotărască cât mai repede, pentru binele angajaţilor de la Azomureş, ce face. Şi de mâine începând, gazul românesc on-shore şi off-shore să ajungă la poarta Azomureş, pentru ca oamenii să muncească pentru că nu îşi doresc să plece peste hotare. Avem gaz, avem combinatul, ne lipseşte conducerea, e ocupată să-şi dea demisia. Dacă ei nu sunt în stare, să se dea la o parte şi să ne lase pe noi. Am câştigat nişte alegeri, asta era consecinţa logică”, a susţinut George Simion, potrivit publicaţiei sursă.

Deputatul Răzvan Biro, liderul AUR Mureş, a spus că a iniţiat conferinţa referitoare la viitorul Azomureş în ideea de a atrage atenţia „asupra magnitudinii problemei pe care o reprezintă situaţia de astăzi, în care Azomureş poate deveni, din păcate, o ruină, cum au ajuns multe alte obiective de interes strategic naţional”, notează Agerpres.

„Cred că este de bun augur să avem o dezbatere cu dumneavoastră, factori implicaţi în acest demers, cei care cultivaţi hectare de pământ şi care depindeţi de aceste îngrăşăminte produse la Târgu Mureş şi, în acelaşi timp, este vorba şi despre dumneavoastră, angajaţi ai Azomureş, care sunteţi puşi în situaţia în care, din păcate, milioane de români au fost puşi de-a lungul ultimilor 35 de ani, de a nu mai avea perspectiva zilei de mâine (...). Noi, cei de la AUR, nu doar ne-am afirmat şi ne-am pronunţat pentru acţiunea urgentă a statului în acest demers”, a afirmat parlamentarul Răzvan Biro, conform Agerpres.

Liderul sindical Emil Almăşan, preşedintele Sindicatului 'Alternativa 2002' a anunţat, marţi, renunţarea la desfăşurarea miercuri a mitingului programat în faţa Ministerului Energiei cu privire la situaţia de la Azomureş, având în vedere declanşarea crizei politice, conform Agerpres.

El a menţionat că majoritatea angajaţilor Azomureş sunt în şomaj tehnic până la sfârşitul lunii aprilie, iar de la începutul lunii mai ar putea avea loc închiderea definitive a combinatului, potrivit Agerpres.

„Oamenii sunt în şomaj tehnic până în data de 29 aprilie. Din 30 aprilie se intră în preaviz de 20 de zile, după care vine decizia finală. Noi sperăm ca, până la această dată, să se întâmple ceva pozitiv în urma discuţiilor din ultimele 24 ore (cu Romgaz privind o posibilă achiziţie a platformei industriale - n.r.), iar oamenii să fie rechemaţi la lucru”, a explicat liderul sindical, conform publicaţiei sursă.

„În jur de 800 de oameni din 921 pe care îi are Azomureş sunt în şomaj tehnic. Pe lângă aceştia mai sunt 1.600 de angajaţi de la firmele externalizate care-şi desfăşoară activitatea pe platformă. În total, sunt în jur de 2.500 de angajaţi. Dacă Azomureş îşi închide activitatea, vor pleca cu toţii”, a afirmat liderul sindical, potrivit Agerpres.

Sindicaliştii solicită reluarea activităţii platformei sau măcar o soluţie viabilă care să protejeze locurile de muncă de la Azomureş, un răspuns prompt şi un dialog real la nivelul Ministerului Energiei, măsuri care să ţină cont de impactul social şi economic în judeţul Mureş şi măsuri de sprijin pentru familiile afectate şi pentru comunităţile dependente de activitatea combinatului, notează sursa citată.

În ultimul an, combinatul Azomureş, deţinut de grupul elveţian Ameropa, a purtat discuţii continue cu Romgaz privind o posibilă achiziţie a platformei industriale de la Târgu Mureş, conform Agerpres.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian-Silviu Buşoi, a declarat, marţi, că discuţiile privind preluarea Azomureş de către Romgaz sunt avansate, în condiţiile în care compania a transmis deja o ofertă acţionarilor combinatului, arată sursa citată.