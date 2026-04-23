Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

George Simion: „Situaţia Azomureş reflectă problemele structurale din energie şi industrie”

A.G.
Politică / 23 aprilie, 20:04

Sursa foto: Facebook / George Simion

Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a declarat joi, la Târgu Mureş, în timpul conferinţei "Viitorul Azomureş - soluţiile AUR pentru relansarea combinatului”, că PSD ar putea să îl lase pe ministrul Energiei să rezolve problema combinatului chimic, conform Agerpres.

„Vor să vândă Hidroelectrica, vor să vândă alte companii profitabile cheie pentru statul român, aşa că au inventat o criză guvernamentală mincinoasă cap-coadă. Nu există nicio intenţie a PSD-ului de a părăsi guvernarea şi de a-l da jos pe Ilie Bolojan (...). Am avut nenumărate moţiuni simple şi moţiuni de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan şi dacă cei de la PSD chiar sunt români şi chiar sunt de partea poporului român, ar putea să îl lase pe ministrul Energiei, care încă e în funcţie, să vină să rezolve problema de la Azomureş. Sunt iresponsabili şi nu fac acest lucru pentru că sunt prea slabi ca să rezolve problema. Aşa că am venit, astăzi, în faţa mureşenilor să prezentăm soluţiile pentru Azomureş, pentru economia României. Este imposibil ca noi, o ţară cu rezerve serioase de gaze naturale, să importăm îngrăşăminte chimice”, a declarat George Simion ,în cadrul conferinţei, conform Agerpres.

Liderul AUR a susţinut că PSD nu va iniţia nicio moţiune de cenzură împotriva lui Bolojan şi nici nu vor pleca din funcţii miniştrii social-democraţi, precizează aceeaşi sursă.

„În schimb, în loc să fie acolo unde contează, la Azomureş, la CE Oltenia, la Mangalia, la Şantierul Naval, ei fac o joacă din asta şi un balet pentru scena publică românească (...). Nu este voie să se întâmple acest lucru într-o ţară guvernată. Din păcate, România nu este guvernată în acest moment”, a afirmat preşedintele AUR, potrivit Agerpres.

George Simion a adăugat că de rezolvarea problemei preţului ridicat al energiei în România depinde rezolvarea tuturor celorlalte probleme şi scoaterea ţării din criză, conform Agerpres.

„Suntem o ţară bogată. Pe lângă Azomureş, aici, în judeţul dumneavoastră, trebuie să punem problema Iernutului, trebuie să punem problema centralei de la Răstoliţa şi cred că putem face lucrul acesta împreună. De aceea am venit astăzi alături de domnul profesor Petrişor Peiu, care vă va prezenta soluţiile AUR pentru Azomureş (...). Ar trebui să avem un ministru al Energiei care să se hotărască cât mai repede, pentru binele angajaţilor de la Azomureş, ce face. Şi de mâine începând, gazul românesc on-shore şi off-shore să ajungă la poarta Azomureş, pentru ca oamenii să muncească pentru că nu îşi doresc să plece peste hotare. Avem gaz, avem combinatul, ne lipseşte conducerea, e ocupată să-şi dea demisia. Dacă ei nu sunt în stare, să se dea la o parte şi să ne lase pe noi. Am câştigat nişte alegeri, asta era consecinţa logică”, a susţinut George Simion, potrivit publicaţiei sursă.

Deputatul Răzvan Biro, liderul AUR Mureş, a spus că a iniţiat conferinţa referitoare la viitorul Azomureş în ideea de a atrage atenţia „asupra magnitudinii problemei pe care o reprezintă situaţia de astăzi, în care Azomureş poate deveni, din păcate, o ruină, cum au ajuns multe alte obiective de interes strategic naţional”, notează Agerpres.

„Cred că este de bun augur să avem o dezbatere cu dumneavoastră, factori implicaţi în acest demers, cei care cultivaţi hectare de pământ şi care depindeţi de aceste îngrăşăminte produse la Târgu Mureş şi, în acelaşi timp, este vorba şi despre dumneavoastră, angajaţi ai Azomureş, care sunteţi puşi în situaţia în care, din păcate, milioane de români au fost puşi de-a lungul ultimilor 35 de ani, de a nu mai avea perspectiva zilei de mâine (...). Noi, cei de la AUR, nu doar ne-am afirmat şi ne-am pronunţat pentru acţiunea urgentă a statului în acest demers”, a afirmat parlamentarul Răzvan Biro, conform Agerpres.

Liderul sindical Emil Almăşan, preşedintele Sindicatului 'Alternativa 2002' a anunţat, marţi, renunţarea la desfăşurarea miercuri a mitingului programat în faţa Ministerului Energiei cu privire la situaţia de la Azomureş, având în vedere declanşarea crizei politice, conform Agerpres.

El a menţionat că majoritatea angajaţilor Azomureş sunt în şomaj tehnic până la sfârşitul lunii aprilie, iar de la începutul lunii mai ar putea avea loc închiderea definitive a combinatului, potrivit Agerpres.

„Oamenii sunt în şomaj tehnic până în data de 29 aprilie. Din 30 aprilie se intră în preaviz de 20 de zile, după care vine decizia finală. Noi sperăm ca, până la această dată, să se întâmple ceva pozitiv în urma discuţiilor din ultimele 24 ore (cu Romgaz privind o posibilă achiziţie a platformei industriale - n.r.), iar oamenii să fie rechemaţi la lucru”, a explicat liderul sindical, conform publicaţiei sursă.

„În jur de 800 de oameni din 921 pe care îi are Azomureş sunt în şomaj tehnic. Pe lângă aceştia mai sunt 1.600 de angajaţi de la firmele externalizate care-şi desfăşoară activitatea pe platformă. În total, sunt în jur de 2.500 de angajaţi. Dacă Azomureş îşi închide activitatea, vor pleca cu toţii”, a afirmat liderul sindical, potrivit Agerpres.

Sindicaliştii solicită reluarea activităţii platformei sau măcar o soluţie viabilă care să protejeze locurile de muncă de la Azomureş, un răspuns prompt şi un dialog real la nivelul Ministerului Energiei, măsuri care să ţină cont de impactul social şi economic în judeţul Mureş şi măsuri de sprijin pentru familiile afectate şi pentru comunităţile dependente de activitatea combinatului, notează sursa citată.

În ultimul an, combinatul Azomureş, deţinut de grupul elveţian Ameropa, a purtat discuţii continue cu Romgaz privind o posibilă achiziţie a platformei industriale de la Târgu Mureş, conform Agerpres.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian-Silviu Buşoi, a declarat, marţi, că discuţiile privind preluarea Azomureş de către Romgaz sunt avansate, în condiţiile în care compania a transmis deja o ofertă acţionarilor combinatului, arată sursa citată.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.04.2026, 20:29)

    Fripturisti!Hai sa vorbim vorbe!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

23 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

23 aprilie
Ediţia din 23.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
eximbank.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0924
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3551
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5470
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8797
Gram de aur (XAU)Gram de aur658.1428

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
carieraenergetica.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb