George Simion, despre huiduielile primite de Nicuşor Dan: „Autorităţile nu vor să audă vocea românilor”

Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat sâmbătă că autorităţile „nu vor să audă vocea românilor”, comentând reacţia preşedintelui Nicuşor Dan după ce a fost huiduit la Focşani şi Iaşi de Ziua Unirii Principatelor Române, potrivit Hotnews.

Conform sursei citate, declaraţiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat la Haga, în faţa românilor din diaspora.

„Aţi văzut inclusiv astăzi când au fost huiduiţi, la Focşani şi la Iaşi, cum au reacţionat. Ei nu vor să audă vocea românilor, ei sunt capabili să anuleze alegeri, să fraudeze alegeri, să omoare, dacă trebuie, ca să rămână pe funcţii. Au justiţia, au parchetele, au Curtea Constituţională, au Guvernul, au Parlamentul, au toate puterea. Noi vă avem pe voi, românii din ţară şi de peste hotare. Împreună cu voi o să reuşim să mişcăm lucrurile din loc. Şi până ajungem să fie AUR la putere şi să avem o guvernare românească şi un preşedinte al românilor lansăm acest proiect (...)”, a spus George Simion, citat de Hotnews.

Discursurile preşedintelui Nicuşor Dan la ceremoniile de la Focşani şi Iaşi de Ziua Unirii Principatelor Române au fost huiduite de către o parte a celor prezenţi, a informat sursa menţionată.