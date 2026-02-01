Germania: Bundestagul anunţă decesul fostei sale preşedinte Rita Sussmuth

Bundestagul german, camera legislativă inferioară, a anunţat duminică decesul fostei sale preşedinte Rita Sussmuth, la vârsta de 88 de ani, personalitate salutată de cancelarul Friedrich Merz drept o 'pionieră' a drepturilor şi influenţei politice a femeilor în Germania, transmite AFP.

„Rita Sussmuth a fost o mare femeie politică şi un far al comunităţii noastre democratice”, a declarat Merz într-un comunicat, potrivit AFP, evidenţiind impactul său în politica germană.

Membră a Uniunii Creştin-Democrate (CDU), aceeaşi formaţiune ca şi Merz, Rita Sussmuth, profesor de ştiinţe ale educaţiei, a devenit preşedintele Bundestagului în 1988, la 51 de ani, fiind a doua femeie care a ocupat acest post, pe care l-a deţinut până în 1998, arată AFP. În 1985, ea fusese numită ministru al tineretului, familiei şi sănătăţii în guvernul condus de Helmut Kohl, conform AFP.

De confesiune catolică, Sussmuth s-a remarcat prin poziţii liberale privind avortul şi drepturile femeilor, creând un precedent în interiorul CDU, relatează AFP. „Ea a fost un model şi, totodată, o pionieră, mai ales pentru egalitatea şi influenţa politică a femeilor”, a apreciat Merz, informează AFP.

Preşedinta actuală a Bundestagului, Julia Kloeckner, a subliniat rolul lui Sussmuth în procesul de reunificare germană şi implicarea sa „revoluţionară” în lupta împotriva maladiei SIDA, potrivit AFP.