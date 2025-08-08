Germania suspendă exporturile de armament către Israel, pe fondul planului militar din Fâşia Gaza

Germania a anunţat vineri o schimbare majoră de poziţie faţă de Israel, suspendând exporturile de armament care pot fi folosite în războiul din Fâşia Gaza, transmite AFP, care afirmă cele ce urmează. Decizia vine după aprobarea, de către Cabinetul de Securitate israelian, a unui plan al premierului Benjamin Netanyahu de preluare a controlului oraşului Gaza, afectat grav de conflict şi de criza umanitară.

„În aceste circumstanţe, Guvernul german nu autorizează, până la noi ordine, exporturile de echipamente militare susceptibile să fie folosite în Gaza”, a declarat cancelarul Friedrich Merz, avertizând că planul militar israelian ridică semne de întrebare cu privire la atingerea obiectivelor declarate.

Între 7 octombrie 2023 şi luna mai, Berlinul a autorizat livrări către Israel în valoare de cel puţin 485 de milioane de euro, constând în arme de foc, muniţie, piese de schimb, echipamente speciale, electronice şi vehicule blindate, potrivit unui răspuns oficial al guvernului german.

Merz a subliniat „îngrijorarea profundă” faţă de suferinţa populaţiei civile din Gaza şi a cerut Israelului să permită accesul complet al organizaţiilor umanitare şi să renunţe la măsuri noi de anexare a Cisiordaniei.

Decizia guvernului german vine în contextul unor presiuni interne tot mai mari, pe fondul situaţiei umanitare grave din Gaza. Un sondaj ARD arată că 66% dintre germani vor ca Berlinul să exercite mai multă influenţă asupra politicii premierului Netanyahu.