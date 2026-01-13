Gheorghe Falcă: „Transporturile europene, pilon al securităţii şi al drepturilor cetăţenilor”

Comisia pentru transport şi turism (TRAN) a Parlamentului European a votat un dosar important privind descărcarea de gestiune a bugetului aferent anului 2024 pentru trei parteneriate europene public-private strategice din domeniul transporturilor: Clean Aviation Joint Undertaking (CAJU), EU Rail şi SESAR 3, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, europarlamentarul Gheorghe FALCĂ (PNL/PPE) a fost raptor în acest dosar, transmiţând de la Bruxelles că „raportul adoptat subliniază rolul esenţial al acestor programe în consolidarea securităţii europene”.

„Dezvoltarea aviaţiei, modernizarea sistemului feroviar european şi digitalizarea managementului traficului aerian sunt elemente-cheie pentru mobilitatea strategică, rezilienţa infrastructurii critice şi capacitatea Uniunii Europene de a reacţiona rapid în situaţii de criză. Transporturile nu mai sunt doar o componentă economică, ci un factor strategic de securitate. Investiţiile în infrastructură modernă, interoperabilă şi sustenabilă înseamnă o Europă mai sigură, mai conectată şi mai pregătită pentru provocările viitorului”, a declarat europarlamentarul Gheorghe FALCĂ, potrivit comunicatului.

În aceeaşi sesiune de vot, Comisia TRAN a reconfirmat mandatul Parlamentului European privind drepturile pasagerilor aerieni, după cum reiese din comunicatul de presă: „A fost menţinut principiul bagajului de mână gratuit, în linie cu poziţia exprimată anterior prin Raportul Comisiei pentru petiţii (PETI). Totodată, a fost susţinut un drept important pentru familii: alocarea automată a locurilor în avion pentru copii lângă părinţi, fără costuri suplimentare. Protejarea drepturilor pasagerilor trebuie să meargă mână în mână cu investiţiile strategice. Europa trebuie să fie eficientă şi sigură, dar şi corectă cu cetăţenii săi”, a subliniat Gheorghe Falcă, conform sursei citate.

Europarlamentarul a mai transmis, în comunicatul de presă, că deciziile adoptate în Comisia TRAN „reflectă o abordare echilibrată, care îmbină dezvoltarea strategică a transporturilor europene, întărirea dimensiunii de securitate şi respectarea drepturilor cetăţenilor UE”.