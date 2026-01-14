Global Risks Report 2026: „Confruntarea geoeconomică devine principalul risc global pentru 2026”

Liderii de business se confruntă cu riscuri tot mai mari la nivel internaţional, pe fondul accentuării disensiunilor geopolitice, alături de provocări tehnologice şi sociale în creştere, care se aşteaptă să continue să afecteze mediul de afaceri în următoarele 12 luni, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Concluziile aparţin liderilor seniori din cadrul Marsh (NYSE: MRSH), lider global în managementul riscului, reasigurări şi capital, soluţii pentru oameni şi investiţii, precum şi consultanţă de management, şi Zurich Insurance Group (Zurich), unul dintre cei mai importanţi asigurători globali multi-linie şi furnizor de servicii de rezilienţă, care comentează concluziile Global Risks Report 2026, publicat de World Economic Forum, a relatat comunicatul. Marsh şi Zurich sunt parteneri strategici ai World Economic Forum şi membri ai Global Risks Advisory Board, este amintit în comunicat.

Conform sursei citate, deşi confruntarea geoeconomică, conflictele armate între state, fenomenele meteo extreme, polarizarea societăţii, precum şi dezinformarea şi informarea eronată au fost identificate de respondenţi drept cele mai importante cinci riscuri imediate pentru anul 2026, dezinformarea şi informarea eronată, respectiv polarizarea societăţii, au urcat pe locurile al doilea şi al treilea în perspectiva pe următorii doi ani.

„Accentuarea decalajelor se află în centrul riscurilor sociale cu care ne confruntăm cu toţii - de la fragmentarea socială şi inegalitate, până la deteriorarea stării de sănătate şi a bunăstării. În pofida gravităţii în creştere a acestor riscuri globale, guvernele se îndepărtează de multe dintre cadrele consacrate concepute pentru a aborda provocările comune. Ca urmare, societăţile divizate sunt împinse tot mai aproape de instabilitate socială şi de escaladarea conflictelor. Pe termen lung, concluziile raportului subliniază emergenţa unei noi ere a competiţiei globale, toate cele 33 de riscuri - cu excepţia confruntării geoeconomice - fiind prognozate de liderii de business să crească în severitate în următorii 10 ani. Conform raportului, 57% dintre respondenţi anticipează un context global turbulent sau furtunos în următorul deceniu. Perspectiva pe 10 ani este dominată în mod clar de riscurile de mediu şi cele tehnologice”, a declarat Andrew George, Preşedinte, Specialty, Marsh Risk, în comunicatul de presă.

„Liderii de business din marile economii sunt profund îngrijoraţi de sustenabilitatea sistemelor de pensii şi de sănătatea publică. Aceste lacune ameninţă atât bunăstarea forţei de muncă, cât şi stabilitatea socială. Cu toate acestea, este remarcabil faptul că riscurile sociale - precum deteriorarea stării de sănătate, lipsa infrastructurii publice şi a mecanismelor de protecţie socială - abia sunt reflectate în perspectiva de risc pe 10 ani, deşi efectele lor remodelează deja lumea în care trăim. Fără acţiune urgentă şi colaborare, riscăm să ignorăm tocmai ameninţările care ne pot defini viitorul. Potrivit raportului, progresele în inteligenţa artificială (AI) şi calculul cuantic vor avea un impact major asupra pieţei muncii, structurilor sociale, infrastructurii şi geopoliticii şi pot contribui la adâncirea decalajelor economice globale. Infrastructura critică - expusă unei game largi de ameninţări, de la tăierea cablurilor submarine până la perturbarea sateliţilor - va necesita, de asemenea, investiţii semnificative pentru modernizare”, a declarat, la rândul său, Alison Martin, CEO Life, Health and Bank Distribution în cadrul Zurich, în comunicat.

„În pofida faptului că fenomenele meteo extreme, atacurile cibernetice şi conflictele geopolitice generează ameninţări tot mai mari, perturbarea infrastructurii critice s-a clasat abia pe locul 23 în rândul riscurilor globale pentru următorul deceniu. Aceasta este o omisiune periculoasă. De la reţelele electrice suprasolicitate de valuri record de căldură, până la oraşele de coastă expuse creşterii nivelului mării, ne bazăm pe sisteme insuficient pregătite şi subfinanţate. Atunci când infrastructura cedează, totul este pus în pericol. Este esenţial să recunoaştem cât de interconectate sunt aceste ameninţări şi să investim acum în consolidarea rezilienţei, înainte de următoarea criză”, a adăugat Peter Giger, Group Chief Risk Officer, Zurich, în sursa citată.

Andrew George, Preşedinte, Specialty, Marsh Risk, a concluzionat, în comunicatul de presă, că progresele în AI şi calculul cuantic remodelează rapid pieţele muncii şi geopolitica, cu implicaţii profunde care vor transforma vieţile oamenilor, iar, de asemenea, guvernele şi mediul de afaceri trebuie să colaboreze pentru a aborda provocările generate de redundanţa anumitor roluri.