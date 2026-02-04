GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC 2026 Ediţie regională România - Republica Moldova, cu proiecte reale şi colaborare transfrontalieră

Oraşul Viitorului, demonstrat live

• GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC 2026, platforma numărul 1 din România pentru tehnologii dedicate comunităţilor sustenabile, sprijină Republica Moldova în consolidarea expertizei strategice în domeniul mediului şi energiei verzi, prin companiile expozante, tehnologiile prezentate şi accesul la autorităţi locale şi internaţionale

• Oraşul Viitorului demonstrat live, cu soluţii funcţionale şi integrate pentru oraşele din România

• Axă strategică Asia-Europa, cu sute de companii internaţionale şi cinci pavilioane naţionale; peste 100 de producători şi distribuitori numai din domeniul energiei

• Mii de tehnologii şi soluţii verzi performante, de la 750 de branduri, desfăşurate în două pavilioane şi platformele exterioare, pe o suprafaţă de 48.000 mp

• Abordare 360˚ a vieţii sustenabile - tehnologii inovatoare pentru producţia de energie regenerabilă, colectarea inteligentă a deşeurilor, gestionarea apei potabile şi uzate şi pentru servicii publice digitalizate

• 200 de paneluri cu teme de interes în contextul reglementărilor U.E. sau subiecte în focus pentru administraţia locală - de la atragerea fondurilor, infrastructură sustenabilă, digitalizare, reglementări şi provocări legislative la investiţii strategice pe domeniile energiei, apei şi deşeurilor

Bucureşti, 3 februarie 2025 - Capitala va deveni un centru regional pentru inovaţie şi dialog instituţional în domeniul dezvoltării durabile, odată cu deschiderea GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC, cea mai amplă platformă din România dedicată sustenabilităţii, care va avea loc la Romexpo, în perioada 3-5 martie 2026. Conceptul URBAN SMART EXPO va fi prezent şi în 2026, prin demonstraţie şi dialog despre oraşele inteligente. Ediţia din acest an va fi un eveniment de interes strategic, marcând o premieră pentru România prin colaborarea transfrontalieră cu Republica Moldova în domeniul mediului, energiei şi infrastructurii sustenabile, cu participare instituţională şi de business, în contextul procesului de preaderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi prin participarea autorităţilor publice centrale şi locale, mediului de business, investitorilor, asociaţiilor profesionale şi specialiştilor internaţionali, într-un context regional aflat în plină transformare. O altă noutate absolută pentru România va fi Oraşul Viitorului - The Living City Experience, în care pentru prima dată soluţiile verzi nu vor mai fi prezentate separat, ci integrate într-un oraş al viitorului complet funcţional în cadrul expoziţiei şi demonstrate live, într-un concept unic de demo urban, dezvoltat pe o suprafaţă de 11.000 de mp. Nu în ultimul rând, se va crea o axă strategică Asia-Europa, iar centrul inovaţiei internaţionale se va muta la Bucureşti prin prezenţa a sute de companii internaţionale din cele mai dinamice pieţe şi a pavilioanelor naţionale, transformând Capitala într-un centru al inovaţiei sustenabile.

Platforma unde se întâlnesc inovaţia, decizia şi investiţia

„Mai mult decât o platformă de expunere, evenimentele GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC devin un instrument de lucru pentru companii, experţi şi autorităţi, orientat spre soluţii aplicabile şi parteneriate durabile. Ne propunem să transformăm ideile validate internaţional în proiecte concrete, adaptate realităţilor locale, şi să sprijinim procesul de tranziţie către comunităţi eficiente, reziliente şi competitive. Prin acest demers, ROMEXPO îşi consolidează rolul de hub regional pentru inovaţie, sustenabilitate şi cooperare internaţională”, subliniază Mihai Costriş, Director Executiv ROMEXPO.

„Misiunea noastră este să creăm punctul de întâlnire dintre cei care dezvoltă inovaţie în domeniul sustenabilităţii şi cei care iau decizia de implementare la nivelul comunităţilor. Ediţia din 2026 consolidează colaborarea regională, după primul pas care a avut loc recent la Chişinău, printr-o conferinţă dedicată, integrează tehnologiile globale performante într-un oraş funcţional al viitorului şi creează un cadru real de dialog şi implementare. Împreună cu Republica Moldova, deschidem oportunităţi concrete pentru proiecte de infrastructură, apă, mediu şi energie, iar prin axa strategică Asia-Europa, conectăm Bucureştiul la cele mai dinamice pieţe internaţionale.”, declară Camelia Buda, Director General EUROEXPO Fairs şi organizator GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC.

Eveniment de anvergură, cu o participare internaţională solidă

Expoziţia va include mii de soluţii verzi şi tehnologii, de la producţia şi stocarea energiei regenerabile, la managementul deşeurilor, tratarea apei, eficienţă energetică, digitalizare şi servicii publice inteligente. Peste 750 de branduri vor fi prezente, pe o suprafaţă desfăşurată de 48.000 mp în cele două pavilioane şi platformele exterioare. Cu 38% participare internaţională, cinci pavilioane naţionale şi prezenţa a sute de companii producătoare sau distribuitoare din pieţe dinamice, dintre care 100 doar din domeniul energiei regenerabile, ediţia din 2026 va fi un adevărat centru pentru prezentări de tehnologie şi demonstraţii live ale soluţiilor sustenabile smart.

Punctul central va fi Oraşul Viitorului - The Living City Experience, în care un întreg pavilion va deveni un circuit urban palpabil, un oraş funcţional al viitorului, cu soluţii inovatoare şi reale pentru oraşele din România, structurat în şase sectoare esenţiale: mobilitate inteligentă, energie, apă, deşeuri, iluminat urban, spaţii verzi.

Pe parcursul celor trei zile, vor avea loc 120 de paneluri şi conferinţe, desfăşurate pe şase scene tematice, care vor aborda subiecte esenţiale pentru România şi regiune: reglementările U.E., atragerea fondurilor, infrastructura sustenabilă, digitalizarea serviciilor publice, provocările legislative şi investiţiile strategice în domeniile energiei, apei şi deşeurilor.

Cele trei direcţii majore ale expoziţiei

GREEN ENERGY EXPO va îngloba tehnologii pentru producţia de energie regenerabilă: module solare, invertoare, baterii, sisteme de stocare, e-mobilitate şi soluţii de eficienţă energetică.

ROMENVIROTEC va include soluţii pentru protecţia mediului: colectare, sortare şi reciclare a deşeurilor, salubritate, centre de reciclare, managementul apei potabile şi uzate.

URBAN SMART EXPO va aduce tehnologii pentru oraşe inteligente: mobilitate urbană, iluminat inteligent, infrastructură digitală, smart living, securitate şi servicii digitale pentru comunităţi.

Evenimentul GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC este realizat în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Partenerii de organizare a celor trei sectoare principale şi asociaţiile partenere sunt: Asociaţia Parteneriat pentru Proiecte şi Fonduri Europene (APPFE), Asociaţia Română de Salubritate şi pentru Managementul Deşeurilor (ARSMD), Asociaţia Română a Compostului (ARC), Asociaţia Română de Mediu (ARM), Asociaţia Română pentru Smart City (ARSC), Federaţia Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI), Federaţia Asociaţiilor de Dezvoltare din Domeniul Apei (FADIDA), PRORECYCLING, Universitatea Ecologică din Bucureşti.

Un eveniment dedicat profesioniştilor şi comunităţilor

Expoziţia se adresează profesioniştilor din energie, mediu, construcţii, urbanism, administraţie publică, investitorilor, dezvoltatorilor imobiliari, arhitecţilor, antreprenorilor, start-up-urilor, mediului universitar, ONG-urilor şi factorilor de decizie guvernamentală şi locală. Evenimentul este deschis şi utilizatorilor casnici interesaţi de soluţii green şi smart. Accesul este gratuit, în perioada 3-5 martie 2026, între 10:00-18:00, în Pavilioanele B1 şi B2 Romexpo şi pe platformele exterioare. Puteţi găsi mai multe informaţii accesând: www.greenenergyexpo-romenvirotec.ro

Despre ROMEXPO ŞI EUROEXPO FAIRS:

ROMEXPO este scena de desfăşurare a celor mai importante evenimente din România: târguri şi expoziţii, summit-uri, congrese, evenimente de networking, dar şi spectacole, concerte, competiţii sportive şi întâlniri private. Entuziasmul şi profesionalismul echipei reprezintă principala resursă a companiei. ROMEXPO are ca standard excelenţa culturii creative, iar acest lucru o ajută să implementeze cu succes atât propria strategie de business, cât şi initaţivele partenerilor.

EUROEXPO FAIRS este al doilea mare organizator de târguri si expoziţii din România, având 12 brand-uri expoziţionale şi o istorie de peste 25 de ani în industria de târguri. Are în portofoliu unele dintre cele mai mari târguri de business din România, aducând împreună profesionişti din diverse domenii, pentru a facilita schimbul de idei şi încheierea de parteneriate durabile.