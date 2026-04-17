Grindeanu: ”PSD va iniţia un proiect de lege care să interzică vânzarea acţiunilor la companiile de stat profitabile”

S.B.
Piaţa de Capital / 17 aprilie, 14:05

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, că social democraţii vor iniţia un proiect de lege care să prevadă interzicerea vânzării de acţiuni de la companiile de stat performante, informează Agerpres.

El a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută la Sighetu Marmaţiei, că interdicţia va fi impusă pentru o perioadă de doi ani.

'PSD se opune vânzării companiilor de stat profitabile. Vreau să facem o distincţie între aceste lucruri, ca să nu existe confuzie. (...) L-am rugat pe liderul senatorilor, Daniel Zamfir, să depună un proiect de lege în Parlament, care să facă acest lucru şi să interzicem, pe o perioadă de doi ani, vânzarea de acţiuni la companiile de stat profitabile', a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a avut, vineri, la Sighetu Marmaţiei, o întâlnire cu liderii PSD din regiunea de nord-vest. De asemenea, el a participat la o şedinţă a Ligii Aleşilor Locali din Maramureş.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunţat că a prezentat în şedinţa de guvern de joi o listă exploratorie privind posibila listare la bursă a unor companii de stat. Ea a făcut aceste precizări după ce a fost întrebată dacă se are în vedere listarea CEC Bank şi a Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.

'E o propunere, este o listă doar pentru explorare, e o listă exploratorie, nu avem o decizie, o asumare politică. Listă exploratorie înseamnă că la un nivel de specialişti de AMEPIP şi din cadrul Cabinetului ne-am uitat la ce companii pot fi listate în urma unor discuţii cu specialişti din zona de piaţă de capital, dar pentru a face pasul următor e nevoie de un studiu de fezabilitate pentru a decide dacă aceste companii sunt eligibile pentru a fi listate. Procesul de listare este unul complex pe care trebuie să-l ducă la bun sfârşit specialişti care cu asta se ocupă', a declarat Oana Gheorghiu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

În cadrul notei de informare prezentată în şedinţa de guvern, vicepremierul pentru reforma companiilor de stat a prezentat şi o listă a unor companii de stat propuse pentru listare la bursă, care necesită o perioadă minimă de 6-12 luni de pregătire: CEC Bank, propunerea avansată: IPO - ofertă mixtă (acţiuni noi + pachet stat); Administraţia Porturilor Maritime Constanţa - FP vinde pachetul de 20%/ofertă mixtă; Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti - FP vinde pachetul de 20%/ofertă mixtă; Societatea Naţională a Sării (Salrom) - FP vinde pachetul de 49%/ofertă mixtă; Loteria Română - ofertă mixtă (acţiuni noi + pachet stat); Compania Naţională Imprimeria Naţională - IPO - ofertă mixtă; Cuprumin-Zăcământul Roşia Poieni - parteneriat strategic (JV) nu IPO la BVB; Romarm/ Uzina Mecanică Cugir - IPO condiţionat de modificare legislativă; Compania Naţională Poşta Română - IPO - FP vinde 6,48% sau ofertă mixtă după studiu de fezabilitate.

Şi premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că este în lucru o listă de companii care ar putea fi listate la bursă, prin vânzarea de pachete minoritare de acţiuni, în funcţie de profilul fiecăreia.

'Statul va rămâne acţionar majoritar, iar controlul asupra deciziilor strategice va fi menţinut integral. Printre companiile avute în vedere se află Hidroelectrica, Romgaz şi CEC Bank, iar pentru altele, precum Transgaz, Portul Constanţa sau Poşta Română, procesul depinde de îndeplinirea unor condiţii prealabile. Această etapă va contribui la dezvoltarea pieţei de capital din România, la creşterea transparenţei şi la o performanţă mai bună a companiilor de stat', a subliniat premierul Bolojan.

Opinia Cititorului ( 8 )

  1. 1.  așa cap de știuca infierează
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2026, 14:19)

    cu mânie proletară, nu ne vindem țara ,o furăm noi melețenii si securiștii,asa cum am făcut din 89 incoace, toate platformele industriale pentru a vinde terenurile pe bani multi, capușăm toate inteprinderile unde statul este actionar, păi unde mai lucreaza copii,amantele,cumetrii ,finii daca privatizam o parte din capital si listam pe bursa sociatatile ?

    1. 1.1.  scuze copiii (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2026, 14:21)

      PS auzi ba cum sta treaba cu expropierile din Hunedoara pe repede inainte pt o compania miniera starina bineinteles? ce spaga ai primit bai grindene ?

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2026, 14:25)

    hai și cu interzicerea parlamentarilor și soților plus copiilor deținerea de acțiuni la companii la care controlul statului poate fi ușor catalogat ca manipularea piețelor. în doi ani declarațiile de avere o sa fie secretizate, ca sa nu poată descoperi inamicii unde se stochează banii tarii.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2026, 15:09)

    Parca a mai fost o lege care interzicea pentru 2 ani vanzarile de active.. in timpul "plandemiei".

    4.  NU E, Grindene, tie si slehtei tale!
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2026, 15:21)

    Deci, NU El:

    "Vreau să facem o distincţie între aceste lucruri, ca să nu existe confuzie. (...) L-am rugat pe liderul senatorilor, Daniel Zamfir" 

    L-o "rugat", adica el nu pune osu la treaba, el are oamenii lui care executa ca in orice clan de prestij! 

    Ca doar n-o fi sa-si strice ceasul de lux dosit in buzunar... 

    Nota: Grindeanu o mers la Sighetu Marmatiei, dar Bolojan mere la Sighetu Barbatiei! 

    5.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2026, 15:22)

    asta are fata de locul doi care se crede pe locu-ntai! :))))))))

    6.  Din ce în ce mai roșie
    (mesaj trimis de Ciuma Roșie în data de 17.04.2026, 15:26)

    Nu ne vindem țara...o păstrăm ca s-o jefuim noi mai mult și mai bine.

    Ne vom întoarce în timp, ca pe vremea lui Văcăroiu...vremuri marete de jefuit economia ceausista, sub ochiul ocrotitor al celui mai sărac și cinstit dintre PSDisti...cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, Ion Iliescu.  

    7.  Bla, bla
    (mesaj trimis de Failure în data de 17.04.2026, 15:35)

    Foarte bine! Vindeti ma ce ati realizat voi in 36 de ani de capitalism, daca aveti ce. Daca nu treceti la munca.

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

