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Grindeanu: ”PSD a decis să-şi asume responsabilitatea guvernării”

S.B.
Politică / 24 iunie, 14:34

Grindeanu: ”PSD a decis să-şi asume responsabilitatea guvernării”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri că PSD a decis în Biroul Politic Naţional, în unanimitate, să-şi asume responsabilitatea guvernării, iar preşedintele partidului să fie propunerea de premier, informează news.ro.

Grindeanu a mai spus că a fost stabilită o echipă de negociere care să discute cu celelalte formaţiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic şi a menţionat că PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare şi va juca exclusiv pe mâna sa.

Sorin Grindeanu a anunţat la finalul Biroului Permanent Naţional al PSD al extins, cu toţi preşedinţii de organizaţii judeţene, că România se află într-o situaţie extrem de complicată.

”Economia se resimte după experimentele nefericite, mai ales din ultimul an, iar puterea de cumpărare a populaţiei şi, în special, a categoriilor vulnerabile s-a prăbuşit. Avem nevoie rapid de un guvern funcţional şi nu de un nou sezon de conflicte politice. Încrederea oamenilor, a românilor în clasa politică, în acest moment, este zero. Şi toţi, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct”, a spus el.

”Cred că a venit vremea să nu mai arătăm cu degetul unii către alţii, ci să venim cu soluţii concrete, care se pună mai presus pe oameni, pe români, decât calculurile politice care ne-au ghidat în ultimele săptămâni”, a menţionat Grindeanu.

”Din acest motiv, Partidul Social-Democrat a decis astăzi, în Birouul Politic Naţional, în unanimitate, să îşi asume responsabilitatea guvernării, iar preşedintele partidului să fie propunerea de premier. De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniştri, în cazul în care PSD va primi mandatul de la preşedintele României”, a spus liderul PSD.

El a menţionat că PSD îşi poate asuma guvernarea doar în condiţii clare şi transparente.

”De aceea, am decis să avem o echipă de negociere, care să discute cu celelalte formaţiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic”, a spus el. Echipa de negociere este formată din liderul de grup de la Camera Deputaţilor, Ovidiu Popa, Radu Oprea şi Marian Neacşu.

Grindeanu a menţionat că vorbim de lucruri clare, legate de priorităţile României pe termen scurt şi mediu, PNRR, OCDE, SAFE şi respectarea ţintelor de deficit şi nu de condiţii impuse Partidului Social-Democrat.

”Personal, resping orice pact pe funcţii. Doar pe idei, care să oferă, aşa cum am spus, prosperitate. Acum vom vedea cu adevărat cine este îngrijorat de situaţia României” a mai afirmat liderul PSD.

”PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme şi care nu va sta cu căciula în mână în faţa nimănui. Va fi în serviciul românilor şi atât. PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Obiectivul este simplu, relansare economică şi recâştigarea încrederii românilor în capacitatea clasei politice de a livra prosperitate”, a mai spus Grindeanu.

Opinia Cititorului ( 3 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 15:23)

    Macar daca ticalosul asta ar avea putina ratiune sa-l puna pe Nazare la Finante

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    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 16:08)

      Nazare e membru PSD? Atunci sa-l transfere. Stie Gigi B cum se face.

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      1.2.  asta vrea cu năzare și? (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 16:22)

      aduce asta bani de acasă? tu ai citit ce declară? este un non sens , doar pentru retardații din psd și haur. ori ceri voturi și trebuie să respecți niste condiții ori ești independent.cum? in turmă cu haur la fel ca acum doua zile

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