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Grindeanu: ”Reforma administraţiei nu înseamnă datul oamenilor afară”

S.B.
Politică / 24 iunie, 14:40

Grindeanu: ”Reforma administraţiei nu înseamnă datul oamenilor afară”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că reforma administraţiei nu înseamnă datul oamenilor afară, iar românii nu cer concedieri publice, el precizând că PSD are 1700 de primari, din 3200, şi trebuie să vină şi să spună că nu se mai poate să existe comune, de exemplu, în România, sub 1500 de locuitori, informează news.ro.

"Reforma administraţiei nu înseamnă datul oamenilor afară. Reforma administraţiei trebuie să însemne cu totul şi cu totul altceva, şi anume, în primul rând, să ştim de unde plecăm şi în mare ştim, adică un soi de audit, dacă vreţi, a administraţiei şi ceea ce avem de făcut, unde vrem să ajungem. Cum ajungem acolo", a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, după şedinţa conducerii PSD.

El a arătat că preşedintele CJ Maramureş, Gabriel Zetea, a explicat în şedinţa partidului, legat de acest subiect, că "trebuie să fie curajoşi".

"Avem 1700 de primari, din 3200, noi trebuie să venim şi să spunem că nu se mai poate să existe comune, de exemplu, în România, sub 1500 de locuitori, că trebuie să acţionăm chirurgical din acest punct de vedere şi avem toată hotărârea să facem acest lucru", a afirmat el.

Grindeanu a menţionat că românii cer reforme, cer administraţie publică mai suplă.

"Românii nu cer concedieri în sectorul public şi să îmbrace acele concedieri sub o mantie de aceasta de reformă. Eu, dacă voi primi nominalizarea, evident că voi prezenta pe scurt lucrurile pe care doresc să le fac. Toate celelalte legate de companii de stat, legate de administraţie şi centrală şi locală, evident că le vom detalia odată cu intrarea la guvernare", a afirmat el.

Opinia Cititorului ( 4 )

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  1. 1.  dar cum vezi tu reforma?
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 16:17)

    asocierea cu haur pentru votul din parlament de acum două zile și fuga tuciuriului semeon,de frică a rămas și fără glas, la un semnal primit de la servicii pentru că nu aveați numărul de voturi necesar , o parte din psd vota împotriva, iar o parte din trădătorii PNL și-au dat seama că au fost trași pe sfoară. v-ați desconspirat șobolanilor.

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    2.  Ai tu bani ?
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 17:42)

    Vorbim de IT de IA , toți restructureaza in lumea asta.

    Fa fabrici, fa ceva.

    Știți numai să faceți datorii. 

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    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 18:27)

    Gargară ieftină. PSD de-abia așteaptă să revină la butoane să dea drumul angajărilor.

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    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 18:30)

    daca nu mai furati in nestire, daca mai stopati coruptia aia generalizata, daca intrati in evaziunea tva si impozite toti, psd si pnl, poate avem o sansa.

    altfel sunteti in picaj si voi psd si pnl, usr e out. 

    restul sunt vorbe, vorbe si nu va mai crede nimeni. 

    noi o sa avem grija ca dictatorul bolojean sa faca praf pnl si apoi sa fie out.

    deja a inceput prea bine si treaba este in grafic. 

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