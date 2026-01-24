Groenlanda: „Totul este negociabil, cu excepţia suveranităţii noastre”

Ministrul minelor din Groenlanda respinge încercările SUA de a împărţi resursele minerale ale insulei sale, afirmând că nicio putere externă nu ar trebui să decidă soarta vastei bogăţii naturale a teritoriului arctic, potrivit News.ro.

„Totul este negociabil, cu excepţia suveranităţii noastre”, a declarat ministrul resurselor minerale, Naaja Nathanielsen, conform sursei citate, la două zile după ce preşedintele SUA, Donald Trump, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au purtat discuţii cu uşile închise, despre care preşedintele SUA a afirmat că au inclus un acord referitor la resursele insulei.

Nathanielsen a contestat dreptul celor doi de a face acest lucru, afirmând că ţara sa „nu va accepta ca viitorul sectorului său minier să fie decis în afara Groenlandei”, a informat News.ro.

Insula arctică găzduieşte suficiente cantităţi de anumite elemente rare pentru a satisface un sfert din cererea mondială, alături de cantităţi uriaşe de petrol, gaze, aur şi metale pentru energie curată, dar nu a extras aproape nimic din toate acestea, a relatat sursa menţionată.