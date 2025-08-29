Grupul Electrica raportează rezultate record în S1 2025: EBITDA depăşeşte 1 miliard RON, profit net de patru ori mai mare faţă de 2024

În primele şase luni ale anului 2025, la nivelul Grupului Electrica, EBITDA a înregistrat o creştere de 63,1%, respectiv de 388,1 mil. RON, ajungând la o valoare de 1.002,7 mil. RON, comparativ cu valoarea de 614,7 mil. RON realizată în primele şase luni ale anului 2024, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Aceasta provine din creşterea:

-cu +266,8 mil. RON pe segmentul de furnizare - EBITDA furnizare ajungând la valoarea de 58,5 mil. RON de la -208,3 mil. RON (negativ) în perioada anterioară, datorită îmbunătăţirii performanţei operaţionale a segmentului, având o creştere a veniturilor de 364,7 mil. RON şi a altor venituri, în principal a subvenţiilor, cu 615,7 mil. RON;

-cu +122,5 mil. RON pe segmentul de distribuţie - EBITDA distribuţie atingând valoarea de 962,3 mil. RON în 2025 vs. 839,5 mil. RON în 2024, pe fondul creşterii veniturilor din distribuţia de energie electrică cu aproximativ 270,6 mil. RON.

Profitul operaţional a înregistrat o creştere de 383,6 mil. RON, până la valoarea de 706,5 mil. RON, comparativ cu valoarea de 322,8 mil. RON realizată în primele şase luni ale anului 2024.

Profitul net pentru S1 2025 a înregistrat o creştere de 319,4 mil. RON, ajungând la valoarea de 421,4 mil. RON, de la un profit de 102,1 mil. RON în primul semestru al anului precedent.

Alexandru Chiriţă, CEO Electrica: „Rezultatele primului semestru din 2025 confirmă traiectoria solidă de creştere a Grupului Electrica. Am înregistrat un profit net consolidat de patru ori mai mare faţă de aceeaşi perioadă din 2024, iar EBITDA a depăşit pragul istoric de 1 miliard de lei. Această performanţă reflectă eficienţa deciziilor strategice şi rezilienţa modelului nostru de business integrat. Distribuţia a continuat să fie un pilon de stabilitate, furnizarea a înregistrat o redresare semnificativă, iar investiţiile în infrastructură s-au accelerat, conform planificării.

Cu aceste rezultate vine şi o mare responsabilitate. Liberalizarea completă a pieţei şi tranziţia energetică ne obligă la vigilenţă şi adaptare continuă. Adevăratul test abia începe: să demonstrăm că putem menţine nivelul de performanţă într-un mediu competitiv şi dinamic.

Conform sursei, puterea Grupului Electrica stă în oamenii săi, cei peste 8.000 de profesionişti care îşi pun expertiza şi energia în slujba clienţilor şi a comunităţilor zi de zi. Le mulţumesc pentru profesionalism şi dedicare, precum şi investitorilor pentru încrederea acordată. Vom continua să investim în energie regenerabilă, modernizarea reţelelor şi eficienţa operaţională, pentru a construi valoare sustenabilă pe termen lung.”

Pe segmentul de distribuţie, veniturile au crescut cu aproximativ 270,6 mil. RON, sau 12,1%, la 2.515,0 mil. RON (din care 1.367,4 mil. RON venituri cu clienţi externi grupului), faţă de S1 2024, în principal datorită creşterii volumului de energie electrică distribuită cu 3% faţă de perioada anterioară, coroborat şi cu creşterea de tarife cu aprox. 12,5%, conform Ordinului ANRE nr. 97/2024. Contribuţia segmentului de distribuţie de energie electrică la veniturile consolidate ale Grupului este de 29,2%.

În ceea ce priveşte segmentul de furnizare, veniturile au crescut în S1 2025 cu aproximativ 364,7 mil. RON, sau 12,4%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, la 3.302,5 mil. RON (din care 3.283,3 mil. RON venituri cu clienţi externi grupului), în principal ca efect net al următoarelor patru categorii: i) creşterea cantităţii de energie furnizată pe piaţa cu amănuntul cu 1%; ii) creşterea costului de achiziţie, ceea ce determină venituri din subvenţii mai mari; iii) modificarea dată de noul ghid ANRE din 29 iulie 2024 cu privire la noul calcul al sumelor de recuperat din plafonare (subvenţii); iv) amendamentul introdus prin GEO nr. 6/2025, care majorează procentul de recunoaştere a dezechilibrelor din sectorul energiei electrice de la 5% la 10% din costul de achiziţie. Contribuţia segmentului de furnizare la veniturile consolidate ale Grupului este în proporţie de 70,0%.

La 30 iunie 2025, suma estimată pentru subvenţii era în valoare de 2.622 mil. RON (31 decembrie 2024: 1.976,7 mil. RON). Ulterior, între 1 iulie şi 4 august 2025, s-a colectat suma de 542,6 mil. RON.

Principalele rezultate prezentate în continuare sunt extrase din situaţiile financiare interimare consolidate simplificate la data şi pentru perioada de şase luni încheiată la 30 iunie 2025, întocmite conform cu IFRS-EU.

-Volumul de energie electrică distribuită - 8,95 TWh, în creştere cu 3,0% faţă de S1 2024. Distribuţie Energie Electrică România (DEER) deserveşte aproximativ 3,995 milioane utilizatori, pe o arie ce acoperă circa 40,8% din suprafaţa României;

-Volumul de energie electrică furnizată pe piaţa cu amănuntul - 3,7 TWh, în creştere cu 1% comparativ cu S1 2024; Electrica Furnizare furnizează electricitate pentru aproximativ 3,4 mil. locuri de consum (cele mai multe din România), din care 1,8 mil. locuri de consum pe piaţa concurenţială şi 1,6 mil. locuri de consum în regim de serviciu universal şi ca furnizor de ultimă instanţă;

-Cotă de piaţă pe furnizarea de energie electrică - Electrica Furnizare este unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică (bazat pe volumele furnizate), cu o cotă totală de piaţă în 2025 de 15,3% (locul 2) şi de 10,58% în regim concurenţial (locul 3), conform rapoartelor ANRE disponibile pentru perioada ianuarie - mai 2025;

-Capacitatea totală agregată a proiectelor Grupului Electrica, fie că sunt operaţionale sau în diferite stadii de dezvoltare, este de 307,5 MW (până la 324,5 MW) în proiecte de producere a energiei regenerabile (fotovoltaic şi eolian) şi de 169,5 MWh în 4 proiecte de stocare a energiei;

-Baza Activelor Reglementate (BAR), în termeni nominali, cu inflaţie de 4,0% pentru anul 2025, este estimată la sfârşitul primului semestru al anului 2025 la valoarea de 8,355 mld. RON;

-În primul semestru din 2025, DEER a realizat şi pus în funcţiune investiţii în valoare de 235,3 mil. RON, reprezentând 109% din valoarea programului de puneri în funcţiune planificată pentru această perioadă şi 29% din valoarea anuală planificată aprobată de ANRE pentru 2025, inclusiv recuperări pentru anul 2024.