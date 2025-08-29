Guvernul a adoptat legea privind implementarea Punctului Unic de Acces European

Guvernul a aprobat joi proiectul de lege privind implementarea unor aspecte vizând Punctul Unic de Acces European (ESAP), o platformă care va oferi acces centralizat la informaţii financiare relevante pentru servicii financiare, pieţe de capital şi sustenabilitate, potrivit unui comunicat al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

ASF precizează că a avut un rol important în elaborarea proiectului, prin consultări şi expertiza specialiştilor săi. Legea transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei (UE) 2023/2864 şi include măsuri recomandate de OCDE, atât în cadrul implementării Strategiei Naţionale privind Piaţa de Capital, cât şi în procesul de aderare a României la organizaţie.

„ESAP este nu doar o iniţiativă europeană de anvergură, ci şi un reper pentru modernizarea şi digitalizarea infrastructurii financiare naţionale”, a declarat Alexandru Petrescu, preşedintele ASF. La rândul său, prim-vicepreşedintele ASF, Gabriel-Ioan Avrămescu, a subliniat că platforma va aduce „beneficii concrete tuturor participanţilor din piaţă”, democratizând accesul la date financiare şi sporind transparenţa.

ESAP va fi administrată de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA), în cooperare cu EIOPA şi EBA, urmând să devină integral operaţională în 2030. România, prin ASF, va avea rolul de organism naţional de colectare a informaţiilor. Primele date vor fi colectate din iulie 2026, iar publicarea acestora va începe în 2027.

Proiectul de lege urmează să fie transmis Parlamentului pentru dezbatere şi aprobare.