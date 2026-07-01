Guvernul a analizat evoluţia preţului carburanţilor

Premierul interimar Ilie Bolojan şi ministrul interimar de Finanţe, Alexandru Nazare, au evaluat situaţia de pe piaţa produselor energetice în cadrul unei întâlniri cu marii operatori din domeniu, potrivit comunicatului de presă postat pe site-ul oficial al Guvernului.

Discuţiile de la Palatul Victoria au vizat identificarea riscurilor legate de aprovizionare şi costuri, a transmis sursa menţionată.

Executivul a urmărit prin acest demers analiza unor măsuri suplimentare pentru protecţia populaţiei şi a economiei naţionale, a notat comunicatul.

Reprezentanţii Guvernului au luat în calcul posibilitatea unei noi intervenţii legislative pe piaţă, a informat sursa citată.

Executivul anunţă că consultările reprezentanţilor Guvernului cu operatorii majori de pe piaţa carburanţilor din România vor continua în vederea analizei permanente a evoluţiilor şi a potenţialelor riscuri de pe piaţa carburanţilor, astfel încât răspunsul instituţional să fie adaptat la situaţia pieţei.