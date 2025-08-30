Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Guvernul îşi va asuma luni răspunderea pe noul pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului

M.P.
Politică / 30 august, 10:40

Guvernul îşi va asuma luni răspunderea pe noul pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului

Guvernul îşi va asuma, luni, de la ora 19.00, răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar. Măsurile privind administraţia publică sunt încă neadoptate, premierul Ilie Bolojan anunţând că ar urma să fie discutate în cursul zilei de duminică, potrivit news.ro, de la care reluăm următoarele.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru angajarea răspunderii Guvernului va avea loc luni, 1 septembrie, de la ora 19:00.

Termenul pentru depunerea amendamentelor este luni, până la ora 9:00.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că doar cinci măsuri au fost adoptate în Executiv, iar prevederile privind administraţia publică urmează să fie discutat duminică, el precizând că foarte probabil va avea loc o nouă şedinţă de Guvern.

Premierul a precizat că a fost discutată componenta legată de pensiile magistraţilor, pachetul pe sănătate, cea de-a treia componentă - companiile de stat, a patra - companiile autofinanţate -ASF, ANCOM şi ANRE şi cea de-a cincea - componenta de fiscalitate-insolvenţă.

”Toate aceste componente sunt absolut necesare pentru a pune în practică politici publice care să facă să avem un stat mai sănătos, un stat eficient, un stat care respectă munca”, a arătat premierul Bolojan.

Pe agenda şedinţei de Guvern de vineri s-au aflat:

-PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;

-PROIECT DE LEGE privind adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

-PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

-PROIECT DE LEGE privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome;

-PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;

-PROIECT DE LEGE pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Guvernul şi-a asumat, în 7 iulie, răspundere pe primul pachet de măsuri fiscal-bgetare pentru reducerea deficitului, iar parte dintre prevederi au intrat în vigoare la 1 august.

Al doilea pachet ar fi trebuit adoptat mult mai repede, însă a fost amânat din cauza neînţelegerilor din coaliţie.

