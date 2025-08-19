Guvernul pregăteşte atribuirea unei locuinţe de protocol pentru Traian Băsescu

Fostul preşedinte Traian Băsescu va primi drept locuinţă de protocol un apartament într-un bloc din Bucureşti, au declarat surse guvernamentale pentru HotNews, de la care relatăm cele ce urmează. Hotărârea urmează să fie adoptată în şedinţa de joi a Executivului.

Băsescu a solicitat atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat, după ce Curtea Constituţională a decis, la 1 iulie, că retragerea beneficiilor prin modificarea legislativă din 2022 este contrară Constituţiei. Decizia CCR îi redă accesul la o reşedinţă de protocol, indemnizaţia lunară egală cu 75% din cea a preşedintelui în funcţie, precum şi pază, protecţie şi autoturism asigurat permanent de SPP.

Potrivit News.ro, fostul şef al statului a refuzat anterior locuinţa de pe strada Emil Zola, propusă de Guvern. În martie 2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit definitiv că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea sub numele conspirativ „Petrov”, ceea ce a dus atunci la pierderea beneficiilor rezervate foştilor preşedinţi.