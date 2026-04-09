Guvernul pregăteşte noul sistem de colectare a datelor privind sustenabilitatea fermelor

Potrivit informaţiei de presă privind proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 9 aprilie 2026, Executivul are pe ordinea de zi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Reţelei de date privind durabilitatea agricolă.

Noua structură va înlocui actuala reţea de date contabile agricole

Conform proiectului de ordonanţă de urgenţă, la art. 1, noua structură, denumită RDDA, va fi înfiinţată prin reorganizarea actualei Reţele de informaţii contabile agricole (RICA) şi va funcţiona prin Serviciul RDDA din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Potrivit art. 2 din proiect, scopul RDDA este colectarea, analiza şi evaluarea datelor economice, sociale şi de mediu la nivelul exploataţiilor agricole. Acelaşi articol prevede că rezultatele analizelor vor putea fi puse la dispoziţia publicului în formă agregată şi anonimizată, iar datele vor putea fi folosite şi pentru a oferi fermierilor consiliere şi informaţii comparative privind performanţa exploataţiilor.

Guvernul invocă noile obligaţii europene şi obiectivele de mediu

Conform notei de fundamentare, secţiunea 2.3 - „Schimbări preconizate”, transformarea RICA în RDDA este legată de noul cadru european privind agricultura durabilă şi de obiectivele asumate prin Pactul Verde European, strategia „Farm to Fork” şi strategia privind Biodiversitatea.

În nota de fundamentare se arată că noua reţea ar trebui să contribuie la reducerea pierderilor de nutrienţi, la scăderea utilizării îngrăşămintelor şi pesticidelor, la reducerea vânzărilor de antimicrobiene, la creşterea ponderii agriculturii ecologice şi la extinderea elementelor de peisaj cu biodiversitate ridicată.

Tot în secţiunea 2.3 din nota de fundamentare se precizează că agricultura durabilă devine tot mai importantă în contextul schimbărilor climatice, al degradării solului, al pierderii biodiversităţii şi al presiunilor privind utilizarea eficientă a resurselor.

România a primit deja peste 12,8 milioane de lei de la Comisia Europeană

Potrivit notei de fundamentare, secţiunea 2.3, caracterul urgent al reglementării este justificat şi de faptul că România a primit deja de la Comisia Europeană suma de 12.888.705 lei (echivalentul a 2.577.741 euro) pentru dezvoltarea infrastructurii informatice şi instituţionale necesare implementării RDDA.

Documentul arată că suma a fost transferată la data de 17 decembrie 2024.

Mai mult, conform notei de fundamentare, secţiunea 3.8 - „Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile”, bugetul maxim aprobat pentru transformarea RICA în RDDA în perioada 2025-2027 este de 17.540.150 lei, din care 12.888.705 lei reprezintă contribuţia Comisiei Europene, iar 4.651.445 lei contribuţia României.

Sistemul trebuie să devină operaţional în 2027

Potrivit notei de fundamentare, secţiunea 2.3, România trebuie să finalizeze în perioada 2025-2026 dezvoltarea şi testarea aplicaţiei informatice RDDA, astfel încât sistemul să devină operaţional începând cu anul 2027.

În acelaşi document se precizează că, începând cu anul de raportare 2027, România va trebui să transmită către Comisia Europeană un număr de 5.100 de chestionare completate integral cu date contabile, sociale şi de mediu.

Conform art. 4 alin. (2) din proiectul de OUG, numărul exploataţiilor participante anual la RDDA este stabilit în anexa II a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2024/2746.

Fermierii selectaţi vor fi incluşi printr-un plan realizat cu sprijinul INS

Potrivit art. 6 din proiectul de OUG, Institutul Naţional de Statistică va asigura selecţia exploataţiilor agricole participante din Registrul Statistic al Exploataţiilor Agricole (REXA), în baza cerinţelor transmise de Ministerul Agriculturii.

Acelaşi articol prevede că planul de selecţie va fi realizat pe baza celor mai recente informaţii statistice şi va lua în calcul tipologia agricolă, dimensiunea economică şi distribuţia exploataţiilor la nivel de judeţ, regiune şi total ţară.

Datele vor veni şi din alte baze oficiale, nu doar direct din chestionare

Conform art. 9 alin. (4) din proiect, Agenţia de Legătură RDDA va avea dreptul de a accesa şi utiliza gratuit mai multe surse de date relevante pentru Politica Agricolă Comună.

Printre acestea se numără:

- Sistemul integrat de administrare şi control (IACS),

- sistemul de identificare şi înregistrare a animalelor,

- registrul viticol,

- registrele de agricultură ecologică,

- evidenţele privind programele de acţiune pentru nitraţi,

- precum şi alte surse de date relevante accesibile la nivel naţional.

Tot art. 9 din proiect stabileşte că Ministerul Agriculturii va trebui să încheie convenţii de colaborare pentru accesul la aceste surse de date, cu respectarea regulilor de protecţie a datelor personale.

Fermierii participanţi vor primi bani şi punctaj suplimentar la unele finanţări

Potrivit art. 12 alin. (3) din proiectul de OUG, fermierii şi structurile agricole participante la furnizarea de date RDDA vor primi un stimulent financiar de 50 de euro pe an, echivalentul în lei la cursul oficial al BNR din ziua plăţii.

Conform art. 12 alin. (5), participanţii vor beneficia şi de consultanţă agricolă personalizată, acces la analize comparative, feedback privind performanţa fermelor, asistenţă tehnică şi instruire.

În plus, art. 12 alin. (6) şi (7) prevede că, pentru fermierii care furnizează date RDDA, se pot acorda punctaje suplimentare la accesarea unor intervenţii din cadrul Politicii Agricole Comune, cu condiţia menţinerii participării pentru o perioadă de minimum cinci ani de anchetă.

MADR va angaja personal şi va cumpăra echipamente IT pentru noua reţea

Potrivit notei de fundamentare, secţiunea 3.8, pentru consolidarea noului Serviciu RDDA vor fi angajaţi minimum trei specialişti, iar noua structură va fi dotată cu 11 laptopuri şi 11 calculatoare desktop.

Acelaşi document arată că fondurile vor fi folosite şi pentru:

- dezvoltarea unei noi aplicaţii software,

- achiziţia de echipamente hardware,

- costuri salariale,

- servicii de analiză economică,

- materiale promoţionale,

- schimburi de experienţă în alte state membre UE,

- precum şi stimulente pentru fermieri în perioada 2025-2027.

Datele individuale vor fi protejate, iar divulgarea lor va putea fi sancţionată

Conform art. 14 din proiectul de OUG, utilizarea, divulgarea sau folosirea în alte scopuri a datelor individuale obţinute în aplicarea ordonanţei este interzisă.

Potrivit art. 16, încălcarea acestor obligaţii va constitui contravenţie şi va fi sancţionată cu amenzi între 5.000 şi 50.000 de lei pentru persoane fizice şi între 10.000 şi 100.000 de lei pentru persoane juridice.

Ce mai apare pe agenda Guvernului

Pe lângă proiectul privind RDDA, potrivit informaţiei de presă privind agenda şedinţei Guvernului din 9 aprilie 2026, Executivul mai are pe ordinea de zi:

- un proiect de hotărâre privind plata contribuţiei anuale a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat;

- un memorandum privind suplimentarea schemei de personal a ANOFM cu 600 de posturi finanţate din Fondul Social European;

- precum şi o informare privind stadiul ţintelor şi jaloanelor din PNRR aflate în responsabilitatea Ministerului Energiei.