Guvernul României anunţă trimiterea de ajutoare umanitare în Liban

România va trimite un ajutor umanitar pentru populaţia civilă din Liban, constând în 15 tone de alimente şi echipamente de primă necesitate, potrivit unui comunicat al Guvernului României.

„România se alătură comunităţii europene în efortul de a sprijini umanitar populaţia civilă din Liban, care se confruntă cu o criză umanitară, generată de situaţia de securitate din Orientul Mijlociu.

15 tone de alimente, corturi şi cazarmament (saci de dormit, perne, pături, cearşafuri şi feţe de pernă) din rezervele naţionale de stat vor ajunge la Amman iar, ulterior, în cadrul unui convoi umanitar multinaţional, la Beirut.

Ajutoarele sunt transportate de Ministerul Apărării Naţionale cu cu un avion C130 şi un Spartan C27J, care vor decola astăzi, 15 aprilie 2026, ora 10:00.

Decizia a fost luată prin decizia Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, şi răspunde solicitării de sprijin umanitar primită de România prin Mecanismul european de Protecţie Civilă. Acţiunea României se derulează sub egida Protecţiei Civile Europene, care finanţează 75% din costul transportului.”