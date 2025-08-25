Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Guvernul Rusiei vrea ca cetăţenii să îşi limiteze voluntar accesul la „informaţii periculoase” online

A.B.
Internaţional / 25 august, 16:13

Guvernul Rusiei vrea ca cetăţenii să îşi limiteze voluntar accesul la „informaţii periculoase" online

Guvernul rus a cerut agenţiilor relevante să elaboreze un mecanism prin care locuitorii ţării să îşi poată restricţiona voluntar accesul la „informaţii potenţial periculoase” de pe internet, relatează Meduza, care afirmă cele ce urmează.

Măsura face parte din planul de acţiune pentru implementarea conceptului de combatere a infracţionalităţii cibernetice, publicat pe 20 august. Ministerul Dezvoltării Digitale, Ministerul Culturii, Roskomnadzor, Rosmolodezh şi alte instituţii federale au termen până în trimestrul al treilea din 2027 pentru a propune detalii privind funcţionarea sistemului.

Documentul nu precizează ce tip de informaţii ar fi considerate „periculoase”, în condiţiile în care acestea nu sunt ilegale şi nu fac obiectul unor restricţii oficiale. În paralel, planul prevede obligarea operatorilor de telecomunicaţii să notifice organele de aplicare a legii atunci când identifică posibile infracţiuni comise prin tehnologii digitale, cu implicarea FSB, Ministerului de Interne şi Roskomnadzor.

Măsura se înscrie într-un context mai larg de control al internetului în Rusia. Autorităţile au restricţionat recent accesul la internet mobil în mai multe regiuni pe fondul atacurilor ucrainene cu drone şi au limitat apelurile pe WhatsApp şi Telegram. În plus, guvernul a decis ca aplicaţia de mesagerie Max, dezvoltată de stat, să fie preinstalată obligatoriu pe toate dispozitivele mobile vândute în Rusia începând cu 1 septembrie 2025, conform sursei citate.

Aceste măsuri se adaugă cenzurii extinse introduse după declanşarea invaziei în Ucraina, când autorităţile au blocat mai multe reţele sociale occidentale.

Opinia Cititorului ( 3 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 16:35)

    bihineinteles, uitehe cu cehe fluvii de propagandaha mihincinoasa murdara a inundahat ucraina pe toate caile globul, e;ca raspandireaha necontrolata,UU a unui virus caha in filmele de groazaha,

    asta in tim;P ce presA rusa*[ puncteaza scurt¤, precihis shi la obiect 

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 16:45)

      precis ca pe unii v-a "punctat" bine de tot presa rusa

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 16:47)

    asta este si in ” democratia ” UE

