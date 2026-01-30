Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Guvernul SUA evită blocajul: DHS primeşte finanţare pentru două săptămâni

U.B.
Internaţional / 30 ianuarie, 07:45

Guvernul SUA evită blocajul: DHS primeşte finanţare pentru două săptămâni

Democraţii şi administraţia preşedintelui Donald Trump au ajuns joi la un acord temporar pentru a evita un blocaj parţial al guvernului federal şi pentru a finanţa, pentru moment, Departamentul pentru Securitate Internă, în timp ce negociază mai departe cererile democraţilor de a impune restricţii asupra politicilor privind imigraţia, potrivit News.ro.

Părţile s-au înţeles să separe finanţarea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), care include şi agenţia pentru imigraţie şi vamă ICE, de restul pachetului bugetar şi să-i asigure finanţare la nivelul actual pentru două săptămâni, în timpul negocierilor asupra reformelor cerute de democraţi, relatează News.ro.

Anterior, democraţii au blocat un proiect de lege care includea finanţarea DHS şi au cerut restricţii asupra practicilor agenţiei ICE, după ce protestele generate de avansul politicilor de imigraţie şi incidentele violente din Minneapolis au stârnit critici puternice, conform sursei citate.

Preşedintele Trump a salutat acordul şi a transmis pe reţelele sociale că republicanii şi democraţii s-au unit pentru a finanţa majoritatea guvernului până în septembrie, inclusiv extinderea finanţării DHS pentru această perioadă de tranziţie, adaugă News.ro.

Senatul ar putea vota acest acord chiar joi seară, dar rămâne incert dacă textul va trece rapid, întrucât negocierile privind reformele solicitate de democraţi continuă, notează sursa citată.

Reprezentanţii democraţi spun că vor profita de această perioadă pentru a negocia limite mai stricte privind agenţii federali de imigraţie, inclusiv schimbări în modul în care funcţionează ICE, însă disputa rămâne deschisă, iar opoziţia republicană la unele propuneri este puternică, conform News.ro.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
