Handbal feminin: Pivotul Kaba Gassama, de la Ludwigsburg la Gloria Bistriţa

Componenta naţionalei Spaniei Kaba Gassama este noua jucătoare a echipei Gloria Bistriţa, cu care va evolua şi în Liga Campionilor. Gassama a ajuns deja la Bistriţa, unde sâmbătă echipa va debuta în Supercupa României, potrivit news.ro.

Pivotul Kaba Gassama (28 de ani, 1.84 metri) a evoluat ultima oară în Germania, la Ludwigsburg, cu care anul trecut a ajuns în finala Ligii Campionilor.

Componentă a naţionalei Spaniei, ea are 80 de selecţii şi aproape 180 de goluri marcate. ”Palmaresul ei include o finală de Champions League cu Ludwigsburg/Bietigheim în 2024 şi trofeul European League câştigat cu Nantes în 2021, plus experienţă constantă în Champions League”, anunţă Gloria Bistriţa.

Cu formaţia ardeleană, Gassama va juca şi în grupa A din Liga Campionilor, din care mai fac parte echipele Storhamar Handball Elite (Norvegia), Metz Handball (Franţa), Györi Audi ETO KC (Ungaria), Borussia Dortmund (Germania), Team Esbjerg (Danemarca), Buducnost (Muntenegru), DVSC Debrecen (Ungaria).