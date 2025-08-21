Handbal feminin: SCM Râmnicu Vâlcea, victorie în meci amical cu Mosonmagyarovar KC

Echipa SCM Râmnicu Vâlcea a învins, miercuri seară, la Debrecen, formaţia ungară Mosonmagyarovar KC, scor 34-28 (16-13). De vineri, echipa vâlceană participă la ”II Kermann IT Cup”, turneu amical găzduit de DVSC Debrecen, potrivit news.ro.

Pentru echipa antrenată de selecţionerul Florentin Pera au marcat Hove 6, Wollik 5, Wulff 3, Lykkergaard 3, Bujor 3, Madsen 3, Lund 2, Elghaoui 2, Florica 2, Maidhof 2, Musat 2, Gautschi 1.

Turneul de la Debrecen se desfăşoară în sistem Final Four, astfel că vineri se vor disputa semifinalele, între DVSC Debrecen - MKS Lublin şi FTC Budapesta - SCM Râmnicu Vâlcea.

Sâmbătă, învinsele din prima zi vor juca pentru locul 3, iar învingătoarele pentru trofeu.

La finalul săptămânii trecute, SCM Râmnicu Vâlcea a participat la Cupa Craiova, turneu amical pe care l-a încheiat pe locul 3, în urma rezultatelor: 27-30 cu CSM Slatina, 25-27 SCMU Craiova şi 31-30 cu Ştiinţa Bucureşti.

De asemenea, în primul turneu de pregătire din intersezon, Turneul Memorial ”Constantin Tită” pe care l-a găzduit, SCM Rm. Vâlcea a fost tot pe locul 3, după rezultatele: 27-30 cu DVSC Debrecen şi 33-27 cu SCMU Craiova,