Handbal masculin: Potaissa Turda, înfrângere cu deţinătoarea trofeului European League

Vicecampioana Potaissa Turda a înregistrat marţi, pe teren propriu, al treilea eşec consecutiv din grupa A a European League, scor 33-26 (18-13), cu liderul neînvins SG Flensburg-Handewitt, potrivit news.ro.

Principalii marcatori pentru Potaissa au fost Mosic 5 goluri, Dumitriu 5, Kbilashvilli 3, Ghivil 3.

În cealaltă partidă a etapei se duelează Saint-Raphael Var - Bidasoa Irun.

Potaissa Turda a pierdut şi primele partide din grupa A, 33-34 cu formaţia spaniolă Bidasoa Irun şi 24-42 cu Saint-Raphael Var, astfel că ocupă locul 4, ultimul, cu 0 puncte.

În etapa următoare, Potaissa va juca returul cu SG Flensburg-Handewitt, în 18 noiembrie.

În grupa C a competiţiei evoluează şi Minaur Baia Mare.

Din grupe, primele două clasate se vor califica în grupele principale, care programează meciuri între 17 februarie - 10 martie, pentru ca faza play-off să aibă loc în 31 martie şi 7 aprilie, sferturile în 28 aprilie şi 5 mai.

Turneul Final Four este programat în 30-31 mai.