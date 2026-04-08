Hegseth: ”Strâmtoarea Ormuz este deschisă”

Presa de stat de la Teheran a anunţat miercuri că o primă navă a trecut Strâmtoarea Ormuz, cu permisiunea Iranului, după ce s-a ajuns la un armistiţiu cu Washingtonul, informează news.ro.

La Washington, întrebat despre Strâmtoarea Ormuz, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a spus miercuri că Iranul va permite navelor să treacă. El a afirmat că strâmtoarea este deschisă.

„Ceea ce s-a convenit, ceea ce s-a declarat, este că strâmtoarea este deschisă. Armata noastră supraveghează, desigur, armata lor supraveghează, dar comerţul se va desfăşura”, a declarat el reporterilor.

Hegseth a mai precizat că armata SUA va „rămâne pe loc” în Orientul Mijlociu pentru a se asigura că Iranul respectă încetarea focului.

De asemenea, el susţine că Iranul va preda SUA uraniul îmbogăţit sau SUA îl vor scoate de acolo.

Anterior, un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că Iranul ar putea deschide Strâmtoarea Ormuz, într-un mod limitat şi controlat, joi sau vineri, înaintea unei întâlniri între oficialii americani şi iranieni în Pakistan.

Companiile de transport maritim au afirmat că au nevoie de garanţii suplimentare privind siguranţa înainte de a naviga.

„Orice decizie privind tranzitarea Strâmtorii Ormuz se va baza pe evaluări continue ale riscurilor, monitorizarea atentă a situaţiei de securitate şi îndrumările disponibile din partea autorităţilor şi partenerilor relevanţi”, a declarat compania de transport maritim Maersk.