Hegseth: "SUA a obţinut o victorie decisivă împotriva Iranului"

Statele Unite au obţinut o „victorie militară decisivă” în operaţiunea împotriva Iranului, iar obiectivele militare fixate de Washington au fost îndeplinite, au declarat miercuri secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, şi generalul Dan Caine, în conferinţa de presă de la Pentagon.

Pete Hegseth a susţinut că forţele aeriene iraniene au fost anihilate şi că Iranul nu mai dispune de un sistem de apărare aeriană funcţional. „Forţele aeriene ale Iranului au fost anihilate. Iranul nu mai dispune de apărare aeriană, de niciun fel de sistem cuprinzător de apărare aeriană. Noi deţinem controlul asupra spaţiului lor aerian. Programul lor de rachete este distrus din punct de vedere funcţional. Lansatoarele, facilităţile de producţie şi stocurile existente au fost epuizate şi decimate şi sunt aproape complet ineficiente”, a afirmat Hegseth, la Pentagon.

Şeful Pentagonului a declarat că cele 800 de lovituri aeriene de marţi seara au distrus baza industrială a Iranului. „(Iranul) nu mai poate construi rachete, rachete de rând, lansatoare sau drone. Fabricile lor au fost rase de pe faţa pământului”, a spus Hegseth.

Generalul Dan Caine, preşedintele Comitetului Şefilor de Stat Major, a afirmat că Statele Unite şi-au atins obiectivele militare în Iran, însă forţele americane rămân pregătite să reia luptele, dacă va fi necesar, a transmis Pentagonul în aceeaşi conferinţă.

„Un armistiţiu este o pauză, iar forţele comune rămân pregătite, dacă li se ordonă sau li se solicită, să reia operaţiunile de luptă cu aceeaşi viteză şi precizie pe care le-am demonstrat în ultimele 38 de zile, dar sperăm că nu va fi cazul”, a declarat Dan Caine.

Generalul a mai spus că forţele comune au lovit peste 13.000 de ţinte în timpul operaţiunii din Iran, iar Pentagonul a anunţat că 80% din sistemele de apărare aeriană ale Iranului şi peste 90% din flota navală convenţională a acestei ţări au fost distruse.

Declaraţiile celor doi oficiali americani au venit după anunţarea, în cursul nopţii, a unui armistiţiu de două săptămâni, perioadă în care Washingtonul şi Teheranul urmează să negocieze un acord pentru încheierea războiului.