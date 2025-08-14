Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Hidroelectrica - venituri şi profit în scădere în primul semestru al anului

A.I.
Piaţa de Capital / 14 august, 08:42

Hidroelectrica - venituri şi profit în scădere în primul semestru al anului

producţiei nete de energie electrică faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Recuperarea din trimestrul al doilea 2025 s-a bazat, în principal, pe achiziţia de energie din piaţă”, se menţioneză în document.

Potrivit documentului, aceste două tendinţe majore - reducerea producţiei proprii pe fondul secetei severe şi creşterea nivelului achiziţiilor de energie din piaţă - reprezintă contextul determinant al transformării operaţiunilor companiei: de la un model construit aproape exclusiv pe producţia hidro proprie, Hidroelectrica evoluează spre un profil de integrator şi furnizor, îmbinând producţia internă cu volume în creştere achiziţionate din piaţă pentru a susţine evoluţia livrărilor şi poziţia competitivă ca furnizor.

Producţia netă de energie s-a ridicat la 6.068 GWh, în scădere cu 27% faţă de cea din primul semestru din 2024. ”După un început de an marcat de o reducere accentuată a producţiei, pe fondul condiţiilor hidrologice nefavorabile, respectiv o perioadă de secetă hidrologică severă, cu un debit mediu al Dunării în primul trimestru din 2025 de doar 4.257 metri cubi/secundă, în scădere cu aproximativ 40% faţă de perioada similară a anului 2024, compania a reuşit o recuperare semnificativă în trimestrul al doilea, susţinută în special de achiziţii de energie şi de atenuarea scăderii producţiei”, se menţionează în raport.

Achiziţia de energie electrică s-a ridicata la 674 GWh, cu 62% mai mare decât cea din prima jumătate a anului trecut, în vreme ce energia totală vândută a fost de 6.742 GWh, cu 23% sub cantitatea din primele şase luni ale anului 2024.

Hidroelectrica a raportat un profit din exploatare de 1,75 miliarde lei, cu 42% sub cel din primele şase luni ale anului trecut, în vreme ce marja operaţională a fost de 41%.

Marjă netă a profitabilităţii Hidroelectrica a fost de fost 37%, în primul semestru, ceea ce reflectă diminuarea avantajului competitiv tradiţional rezultat din costul scăzut al producţiei hidro proprii. ”Creşterea dependenţei de piaţa angro de energie şi reconfigurarea structurii veniturilor, cu o pondere în creştere a segmentului de furnizare au influenţat nivelul marjelor”, a subliniat compania.

Conducerea emitentului punctează că, în pofida contextului, datorită unei politici comerciale prudente, cu un management riguros al riscului de achiziţie şi o calibrare atentă a mixului producţie - achiziţie, Grupul Hidroelectrica a obţinut un profit brut apropiat de nivelul prognozat, cu o uşoară depăşire, demonstrând atât capacitatea de a face faţă unor cicluri naturale adverse, cât şi o gestionare eficientă a resurselor şi a tranziţiei către un model hibrid producţie - trading - furnizare.

Pentru primele şase luni ale anului, Hidroelectrica a raportat un profit brut de 1,87 miliarde lei, cu 1% peste cel din primele şase luni ale anului trecut.

În trimestrul al doilea, veniturile companiei s-au ridicat la 2,45 miliarde lei, cu 6% sub cele din perioada aprilie-iunie 2024, în vreme ce profitul net a fost de 998 milioane lei, în scădere cu 27%. Producţia de energie electrică netă a fost de 3.414 GWh, cu 15% mai mică decât cea din cel de-al doilea trimestru din 2024, în vreme ce cantitatea de energie electrică achiziţionată s-a ridicat la 478 GWh, dublă comparativ cu cea din intervalul aprilie-iunie 2024.

Pentru primul trimestru, Hidroelectrica a raportat un profit net de 589 milioane lei, cu 56% mai mic decât cel realizat în primele trei luni ale anului trecut, de aproape 1,33 miliarde lei, declin procentual mai mare decât cel din al doilea trimestru.

Compania operează 187 de centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,3 GW şi deţine un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW. În plus, Hidroelectrica se plasează în topul furnizorilor de energie din ţara noastră. Statul, prin Ministerul Energiei, deţine 80% din producătorul şi furnizorul de energie electrică a cărui evaluare bursieră se ridică la 55 miliarde lei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

