Homing Properties începe construcţia primei faze a proiectului de vile de lux Homing Village din Pipera

A.B.
Miscellanea / 1 septembrie, 15:33

Homing Properties începe construcţia primei faze a proiectului de vile de lux Homing Village din Pipera

Homing Properties a anunţat astăzi demararea lucrărilor la prima fază a complexului rezidenţial de lux Homing Village, amplasat în zona Pipera, conform unui comunicat emis redacţiei. Proiectul este realizat împreună cu Mantor General Contractor şi presupune o investiţie de 14 milioane de euro pentru construcţia a 33 de vile, reprezentând 23,5% din ansamblu. Finalizarea acestei etape este programată pentru ultimul trimestru din 2026.

Întregul proiect Homing Village are o valoare estimată la 60 de milioane de euro şi va fi dezvoltat în patru faze, însumând 140 de vile pe o suprafaţă de 65.000 mp. Ansamblul va include facilităţi premium precum teren multisport, spaţii verzi, locuri de joacă, centru de fitness, sală de evenimente, securitate 24/7 şi parcare acoperită pentru aproximativ 600 de maşini.

„Demararea primei faze a Homing Village reprezintă un moment extrem de important pentru noi. Ne bucurăm că, în ciuda contextului economic şi politic incert, am reuşit să ne menţinem planurile de dezvoltare conform strategiei iniţiale”, a declarat Tomas Manjon, co-fondator Homing Properties.

La rândul său, Diego Stuyck, co-fondator al companiei, a subliniat: „Homing Village a intrat într-o nouă etapă şi suntem încântaţi să vedem cum proiectul prinde contur. Cu o poziţionare strategică şi o arhitectură modernă, complexul este pregătit să ofere un stil de viaţă exclusivist”.

Mantor General Contractor, partenerul ales pentru construcţia primei faze, are experienţă pe piaţa locală prin proiecte precum Trastevere, Triana şi Mita Biciclista, fiind recunoscut pentru atenţia la sustenabilitate şi eficienţă energetică.

Homing Properties activează de 10 ani pe piaţa imobiliară din România şi Spania şi a dezvoltat anterior proiecte rezidenţiale precum Trastevere, Triana şi Icoanei Gardens.

