Hotel Cişmigiu raportează venituri de 923.000 de euro în primul semestru, pe fondul diversificării mixului de turişti

Hotel Cişmigiu, parte a portofoliului Hercesa România, a consemnat în primul semestru al anului 2026 o creştere a prezenţei turiştilor români, a căror pondere în totalul înnoptărilor a avansat de la 12% la 15%, într-un context în care, la nivel naţional, înnoptările acestora au scăzut cu peste 10% în primele patru luni ale anului, potrivit Institutului Naţional de Statistică, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Rezultatele Hotelului din H1 2026 reflectă impactul unui factor extern punctual, şi anume suspendarea curselor aeriene către şi dinspre Israel în lunile martie şi aprilie 2026, pe fondul escaladării conflictului din regiune. Deşi Israelul şi-a menţinut prima poziţie în topul ţărilor de provenienţă, cu 18% din înnoptările străine, ponderea sa a scăzut cu 5 puncte procentuale faţă de H1 2025, când reprezenta 23%.

„Celelalte pieţe au compensat parţial şi natural scăderea turiştilor din Israel, un rezultat al strategiei noastre din ultima perioadă de a diversifica cât mai mult mixul de vizitatori ai hotelului. În plus, turiştii care au ajuns la noi au cheltuit uşor mai mult per noapte faţă de 2025, chiar şi în condiţiile în care volumul total a scăzut", a declarat Mirela Cojocaru, director general al Hotelului Cişmigiu.

Pe locul 2 în topul ţărilor de provenienţă a turiştilor care s-au cazat la Hotel Cişmigiu în H1 2026 se situează România, urmată de Marea Britanie, Germania şi Spania în topul pieţelor internaţionale. Din înnoptările străine, Marea Britanie a reprezentat 8%, Germania 7%m urcând o poziţie faţă de anul anterior, iar Spania a înregistrat cea mai dinamică creştere relativă, avansând de la 4% la 6%. Italia a coborât de la 11% la 6%, în timp ce turiştii din Statele Unite ale Americii s-au menţinut constanţi la 5%.

ADR-ul (tariful mediu pe cameră) înregistrat de Hotel Cişmigiu a avansat de la 121 la 123 de euro, un semn că cererea care a ajuns la hotel a avut o calitate mai bună, iar raportul corporate/leisure s-a menţinut stabil la 55/45, confirmând loialitatea segmentului business faţă de proprietate.

Veniturile din cazare ale Hotelului Cişmigiu au totalizat 923.000 de euro în H1 2026, faţă de aproximativ 1 milion de euro în aceeaşi perioadă a anului anterior, iar gradul de ocupare a ajuns la 71%, faţă de 77% în H1 2025 şi 78% la finalul anului trecut. Numărul înnoptărilor a fost de 7.600, faţă de 8.300 în H1 2025, scăderea de 8% fiind în linie cu tendinţa naţională înregistrată de INS pentru acelaşi interval.

„Deşi martie şi aprilie au fost luni dificile, mai şi iunie au adus o revenire care ne dă încredere pentru a doua parte a anului. Septembrie şi octombrie reprezintă în mod tradiţional un al doilea vârf de ocupare pentru Bucureşti, iar dacă acest trend se confirmă, estimăm o abatere de doar 2-3% faţă de obiectivele stabilite la început de an. Lecţia acestui prim semestru este despre importanţa diversificării mixului de pieţe şi lucrăm la consolidarea ei ca prioritate strategică pentru perioada următoare", a declarat Mirela Cojocaru.

În afară de aceste evoluţii, primele şase luni din 2026 au adus şi un cumul de presiuni fiscale şi de reglementare. Taxa de oraş a crescut cu peste 200% faţă de 2025, ca urmare a schimbării modelului de calcul de la procentual la sumă fixă per turist per noapte. Decizia hotelului a fost să colecteze taxa separat, păstrând ADR-ul neafectat şi asigurând transparenţă faţă de oaspeţi şi comparabilitate cu perioada anterioară.

Pe partea de personal, salariul minim brut a crescut de la 4.050 lei la 4.325 lei începând cu 1 iulie 2026, o majorare de 6,8% ale cărei efecte sunt deja integrate în planificarea bugetară pentru semestrul al doilea. La acestea s-au adăugat presiuni în privinţa costurilor cu energia, resimţite concret în operaţional prin utilităţi, climatizare şi echipamente, optimizate prin măsuri de eficienţă energetică pe termen mediu.

În ansamblu, managementul hotelului a absorbit aceste costuri prin ajustări operaţionale şi o planificare bugetară anticipativă, fără a transfera presiunea asupra tarifelor sau a reduce calitatea serviciilor oferite oaspeţilor. În acest context, presiunile fiscale şi operaţionale din H1 nu schimbă perspectiva pentru a doua jumătate a anului, hotelul urmărindu-şi în continuare obiectivele asumate.