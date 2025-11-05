Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Huawei: Europa are nevoie de colaborare internaţională şi competiţie corectă pentru a rămâne inovatoare

A.B.
5 noiembrie, 17:43

Huawei: Europa are nevoie de colaborare internaţională şi competiţie corectă pentru a rămâne inovatoare

Huawei Europa a organizat la Madrid ediţia 2025 a evenimentului său „Innovation Day”, sub tema „O Europă pregătită pentru viitor: puterea deschiderii şi a competiţiei corecte”, prilej cu care compania a pledat pentru menţinerea cooperării internaţionale în tehnologie, în pofida contextului geopolitic tensionat, potrivit unui comunicat al companiei.

Reprezentanţi ai industriei, ai administraţiei şi ai mediului academic au discutat despre cum poate rămâne Europa competitivă prin investiţii în infrastructură digitală, politici de incluziune şi parteneriate cu sectorul privat. Fernando Álvarez, Director Adjunct pentru Transformare Digitală în Primăria Madrid, a spus că oraşul se poziţionează ca hub european de inovaţie şi că astfel de parteneriate - inclusiv cu Huawei - accelerează agenda digitală locală.

Un mesaj recurent al dezbaterilor a fost că Europa nu îşi poate atinge obiectivele tehnologice doar prin măsuri de protecţionism sau fragmentare. Atât Garry Connolly (Digital Infrastructure Ireland), cât şi prof. Cecilia Celeste Danesi (Universitatea Pontificală din Salamanca) au cerut politici curajoase pentru accelerarea investiţiilor în reţele, păstrând totodată standarde etice şi de incluziune.

Un punct sensibil a fost industria semiconductorilor. Sandro Grigoll, vicepreşedinte executiv al Global Semiconductor Alliance, a amintit că lanţul valoric al cipurilor este „transnaţional prin definiţie” şi că izolarea nu ajută Europa: „Contextul geopolitic nu favorizează colaborarea globală, dar marile provocări au nevoie de soluţii comune. Mai devreme sau mai târziu, cooperarea va redeveni esenţială.”

Educaţia şi formarea competenţelor digitale au fost, de asemenea, în prim-plan. Reprezentanţi ai Universităţii Politehnice din Madrid şi ai UNESCO au vorbit despre programe pentru tineri şi femei în tehnologie, în linie cu proiectele Huawei din Europa de susţinere a talentelor şi a incluziunii digitale.

Jean-Luc Lemmens, CEO IDATE, a sintetizat direcţia întâlnirii: ecosistemele colaborative şi încrederea între actori rămân fundamentale pentru a lansa generaţiile următoare de tehnologii în Europa: „Liderii adevăraţi se nasc din conexiune, nu din izolare.”

În închiderea evenimentului, Huawei a prezentat faza a treia a „Proiectului Norwegian Salmon”, un proiect de monitorizare digitală a ecosistemelor marine, folosit drept exemplu că tehnologia poate livra şi rezultate de sustenabilitate, nu doar economice.

Kenneth Fredriksen, vicepreşedinte senior Huawei Europa, a reafirmat că firma va continua să susţină o „inovaţie etică, incluzivă şi sustenabilă” şi a încurajat menţinerea canalelor de cooperare dintre guverne, universităţi şi companii, pentru ca Europa „să rămână deschisă şi conectată global”.

Ziarul BURSA

05 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 noiembrie

