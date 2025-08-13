Hub-ul global IT al JTI din România ajunge la peste 200 de angajaţi în 2025

Hub-ul global de IT al JTI din Bucureşti a crescut de la 140 de angajaţi la începutul anului la 170 în prezent, urmând să depăşească 200 până la finalul lui 2025, potrivit unui comunicat al companiei.

Specialiştii din capitală oferă suport digital şi IT pentru toate operaţiunile JTI, inclusiv pentru cele 36 de fabrici şi opt centre de cercetare şi dezvoltare ale grupului. Activitatea hub-ului acoperă soluţii tehnologice de business, analiză de date, inteligenţă artificială (AI şi GenAI), inginerie software, securitate cibernetică, infrastructură şi operaţiuni.

JTI are peste 1.500 de angajaţi în România şi a fost certificată „Top Employer” pentru al doisprezecelea an consecutiv, cu un scor general de 96%, obţinând 100% la capitolele leadership şi management al angajaţilor, peste media globală de 84%.

„Tehnologia este parte din ADN-ul nostru. Digital & IT este un partener strategic care accelerează inovaţia şi optimizează procesele. Un exemplu este ChatJTI, asistentul digital construit intern pe baza modelului GPT de la OpenAI”, a declarat Constantin Alexa, Microsoft Delivery Center Director, JTI România.

Compania, prezentă local din 1993, a investit peste 300 milioane euro în România şi 33 milioane euro în proiecte sociale şi culturale.