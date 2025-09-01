IAR Braşov - afaceri şi profit în scădere la jumătatea anului

Compania aeronautică IAR Braşov (IARV) a raportat o cifră de afaceri de 193,9 milioane lei, pentru primele şase luni ale acestui an, cu 13,5% sub cea din acelaşi interval al anului trecut, în vreme ce profitul net s-a diminuat cu 34%, până la 13,3 milioane lei, potrivit raportului emitentului publicat, vineri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

În primul trimestru emitentul a obţinut un profit net de 15,5 milioane lei, ceea ce înseamnă că în al doilea trimestru IAR Braşov a înregistrat pierdere.

Veniturile din exploatare s-au ridicat la 224,4 milioane lei, în prima jumătate a anului, cu 6,6% mai mici decât cele din intervalul ianurie-iunie 2024, în vreme ce veniturile obţinute din vânzarea mărfurilor au fost de 21,7 milioane lei, cu 75% sub cele din prima jumătate a anului trecut.

Cheltuielile totale s-au diminuat cu 3,2%, până la 214,4 milioane lei. Cheltuielile privind mărfurile şi reducerile comerciale primite au fost de 16,8 milioane lei, cu 74% sub cele din primele şase luni ale anului 2024, în vreme ce cheltuielile cu materiile prime şi materialele consumabile s-au majorat cu 50%, până la 144,5 milioane lei. În acest context, IAR Braşov a raportat un profit din exploatare de zece milioane lei, cu 46% sub cel din intervalul ianuarie-iunie 2024.

Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, deţine 64,9% din compania aeronautică, a cărei capitalizare bursieră este de circa 280 milioane lei.