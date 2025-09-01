Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

IAR Braşov - afaceri şi profit în scădere la jumătatea anului

A.I.
Ziarul BURSA #Companii / 1 septembrie

Sursa foto: iar.ro

Sursa foto: iar.ro

Compania a înregistrat pierdere în cel de-al doilea trimestru

Compania aeronautică IAR Braşov (IARV) a raportat o cifră de afaceri de 193,9 milioane lei, pentru primele şase luni ale acestui an, cu 13,5% sub cea din acelaşi interval al anului trecut, în vreme ce profitul net s-a diminuat cu 34%, până la 13,3 milioane lei, potrivit raportului emitentului publicat, vineri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

În primul trimestru emitentul a obţinut un profit net de 15,5 milioane lei, ceea ce înseamnă că în al doilea trimestru IAR Braşov a înregistrat pierdere.

Veniturile din exploatare s-au ridicat la 224,4 milioane lei, în prima jumătate a anului, cu 6,6% mai mici decât cele din intervalul ianurie-iunie 2024, în vreme ce veniturile obţinute din vânzarea mărfurilor au fost de 21,7 milioane lei, cu 75% sub cele din prima jumătate a anului trecut.

Cheltuielile totale s-au diminuat cu 3,2%, până la 214,4 milioane lei. Cheltuielile privind mărfurile şi reducerile comerciale primite au fost de 16,8 milioane lei, cu 74% sub cele din primele şase luni ale anului 2024, în vreme ce cheltuielile cu materiile prime şi materialele consumabile s-au majorat cu 50%, până la 144,5 milioane lei. În acest context, IAR Braşov a raportat un profit din exploatare de zece milioane lei, cu 46% sub cel din intervalul ianuarie-iunie 2024.

Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, deţine 64,9% din compania aeronautică, a cărei capitalizare bursieră este de circa 280 milioane lei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

01 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 01 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

01 septembrie
Ediţia din 01.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb