ICI Bucureşti colaborează cu ADAMEF şi PCSCMR pentru acreditarea cursurilor destinate tehnicienilor caselor de marcat

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti a semnat, pe 3 septembrie 2025, un protocol de colaborare cu Asociaţia Distribuitorilor de Aparate de Marcat Electronice Fiscale (ADAMEF) şi Patronatul Comercianţilor şi Servisanţilor Caselor de Marcat din România (PCSCMR), potrivit unui comunicat al instituţiei.

Parteneriatul vizează iniţierea procedurilor de acreditare a cursurilor de perfecţionare pentru tehnicienii din domeniul echipamentelor de marcat electronice fiscale, cu scopul de a creşte nivelul de competenţă şi de a sprijini procesul de digitalizare şi modernizare a fiscalităţii din România.

„Semnarea acestui protocol confirmă angajamentul nostru comun de a contribui la creşterea nivelului de profesionalism şi de pregătire a tehnicienilor, printr-un cadru acreditat şi recunoscut oficial. Într-o economie digitală în continuă transformare, expertiza şi formarea continuă reprezintă garanţia unor servicii de calitate şi a unei bune funcţionări a sistemelor fiscale”, a declarat Adrian-Victor Vevera, director general al ICI Bucureşti.

Reprezentanţii ADAMEF şi PCSCMR au subliniat că această colaborare răspunde nevoilor reale ale pieţei şi creează premisele unei dezvoltări sustenabile a serviciilor de instalare, întreţinere şi service pentru echipamentele de marcat electronice fiscale.