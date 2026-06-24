Igor Dodon acuză Bucureştiul de „expansionism teritorial” şi cere reacţii de la Chişinău

Fostul preşedinte prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, susţine că autorităţile de la Bucureşti ar fi demarat proceduri oficiale pentru pregătirea unificării teritoriale cu Republicea Moldova, potrivit unui mesaj postat pe contul său de Facebook.

Politicianul afirmă că iniţiativa ar aparţine Camerei Deputaţilor din România şi consideră că demersul reprezintă o politică imperialistă care poate afecta relaţiile diplomatice dintre cele două state vecine, conform sursei citate.

„Autorităţile de la Bucureşti - Camera Deputaţilor - au admis oficial să iniţieze procedurile necesare pentru a pregăti anexarea teritorială a Republicii Moldova, aşa-zisa Unire. Acum urmează să vedem cum vor reacţiona autorităţile de la Chişinău, care au jurat credinţă pe ambele Constituţii: şi moldovenească, şi românească”, scrie Igor Dodon pe Facebook.

Dodon solicită o poziţie fermă din partea preşedintei Maia Sandu şi a partidului de guvernământ PAS, avertizând că absenţa unei replici oficiale privind apărarea suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova ar echivala cu o acceptare tacită a planurilor de unire, conform mesajului postat.

„Este regretabil că politicienii din România au lansat o astfel de politică imperialistă, care riscă să certe ambele ţări. Şi este ruşinos că politicienii de la conducerea Moldovei tac sau aprobă tacit expansionismul teritorial românesc”, completează fostul şef de stat în postarea menţionată.