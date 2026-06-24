Igor Dodon acuză Bucureştiul de „expansionism teritorial” şi cere reacţii de la Chişinău

Fostul preşedinte prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, susţine că autorităţile de la Bucureşti ar fi demarat proceduri oficiale pentru pregătirea unificării teritoriale cu Republicea Moldova, potrivit unui mesaj postat pe contul său de Facebook.
Politicianul afirmă că iniţiativa ar aparţine Camerei Deputaţilor din România şi consideră că demersul reprezintă o politică imperialistă care poate afecta relaţiile diplomatice dintre cele două state vecine, conform sursei citate.
„Autorităţile de la Bucureşti - Camera Deputaţilor - au admis oficial să iniţieze procedurile necesare pentru a pregăti anexarea teritorială a Republicii Moldova, aşa-zisa Unire. Acum urmează să vedem cum vor reacţiona autorităţile de la Chişinău, care au jurat credinţă pe ambele Constituţii: şi moldovenească, şi românească”, scrie Igor Dodon pe Facebook.
Dodon solicită o poziţie fermă din partea preşedintei Maia Sandu şi a partidului de guvernământ PAS, avertizând că absenţa unei replici oficiale privind apărarea suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova ar echivala cu o acceptare tacită a planurilor de unire, conform mesajului postat.
„Este regretabil că politicienii din România au lansat o astfel de politică imperialistă, care riscă să certe ambele ţări. Şi este ruşinos că politicienii de la conducerea Moldovei tac sau aprobă tacit expansionismul teritorial românesc”, completează fostul şef de stat în postarea menţionată.
Opinia Cititorului ( 6 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 15:24)
Pactul Ribbentrop-Molotov a fost expansionism teritorial, ca si tot ce a facut Rusia in istoria ei.
Expansionismul este al Moldovei, nu al Romaniei. Moldova se extinde, expandeaza in Europa.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 15:47)
procedurile oficiale înseamnă, de fapt, proiectul parlamentar al suinei Șoșoacă, agent sovietic.
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 15:48)
noi centrăm, noi dăm cu capul.... propaganda sovietică ia mințile proștilor.... fără ca acestea să existe. :
2.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 16:04)
Nu cred ca la Putin ii convine acest proiect, mai mult te pomenesti ca incep amenintarile.(Moldva a fost in URSS)
2.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.2)
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 16:09)
Nu are nicio consecință, e material de harneală, Basarabia oricum e pierdută pentru rusofloci.
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 20:21)
nimeni nu vede inversul lui sosoica.
sunteti prosti cu tulumbe cu tot.
nu noi luam moldovenii lui maia, ci moldovenii lui maia ne iau pe noi, si ne dau lui putin.
pentru ca maia nu este invicibila si permanenta.
cum cleopatra a distrus imperiul roman de rasarit vrajindu-l pe cezar, asta face si maia cu tara prostilor.
la vest ne sapa udmr zi de zi, nici nu este nevoie de alti unguri.
doamne feri sa se intample.
lectura pentru seara ba baeti.