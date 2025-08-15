Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

IMM România avertizează: ”Majorarea capitalului social pentru SRL la 8.000 lei va bloca antreprenoriatul”

George Marinescu
Ziarul BURSA #Companii / 15 august

IMM România avertizează: ”Majorarea capitalului social pentru SRL la 8.000 lei va bloca antreprenoriatul”

English Version

Consiliul Naţional al Întrepriderilor Private Mici şi Mijlocii din România (IMM România) afirmă, într-o luare de poziţie publicată ieri pe site-ul confederaţiei patronale, că planul Ministerului Finanţelor din Pachetul 2 al reformei fiscale, care propune majorarea capitalului social pentru societăţile cu răspundere limitată(SRL) de la 1 leu la 8.000 lei la înfiinţare, riscă să blocheze accesul la antreprenoriat în România şi să lovească direct în microîntreprinderi şi start-up-uri.

Potrivit sursei citate, măsura anunţată de Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, contravine principiilor europene şi naţionale de sprijinire a mediului de afaceri, care vizează simplificarea procedurilor şi reducerea costurilor de înfiinţare a unei firme.

Reprezentanţii antreprenorilor consideră că majorarea capitalului social la 8.000 lei ar transforma iniţierea unei afaceri într-o opţiune accesibilă doar celor cu resurse financiare semnificative, determinând radierea unui număr mare de firme şi provocând un blocaj la Oficiul Naţional Registrul Comerţului prin procedurile birocratice necesare actualizării statutelor agenţilor economici. Sursa citată arată că tendinţa negativă este deja vizibilă, deoarece datele ONRC arată că în 2024 au fost înfiinţate 124.898 de firme, faţă de 146.297 în 2023, iar în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2025 s-au înregistrat doar 44.867 de înmatriculări, în scădere cu 8,83% faţă de aceeaşi perioadă din 2024.

IMM România subliniază că răspunderea patrimonială a unui SRL este legată de activele sale şi nu de valoarea capitalului social, care poate fi cheltuit imediat, ceea ce face ca această schimbare să nu aducă beneficii economice reale. De aceea, după creşterea taxelor şi impozitelor impusă mediului privat prin Pachetul 1 al reformei fiscale, IMM România consideră că Pachetul 2 ar trebui să se concentreze pe reforma administraţiei, reducerea cheltuielilor bugetare şi măsuri concrete de sprijin pentru antreprenori, nu pe impunerea unor noi bariere.

Ca alternativă, confederaţia patronală a întreprinzătorilor mici şi mijlocii propune un sistem gradual pentru capitalul social SRL: menţinerea sumei de 1 leu la înfiinţare pentru stimularea tinerilor antreprenori, creşterea la 5.000 lei odată cu atingerea unei cifre de afaceri de 300.000 lei pe an şi majorarea la 8.000 lei doar după depăşirea pragului de 500.000 lei pe an. IMM România consideră că astfel va putea fi păstrat un mediu de afaceri dinamic, atractiv şi accesibil, care să nu descurajeze iniţiativa privată.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 15.08.2025, 00:37)

    Asta ar fi corect. Dupa marimea firmei - contribuabilii mici o suma, cei mijlocii alta si cei mari alta suma.e normal ca o firma mica sa aiba 8000 lei ca o multinationala?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 august

Citeşte Ziarul BURSA din 15 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 august
Ediţia din 15.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0628
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3331
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3754
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8856
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.5323

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb