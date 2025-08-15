IMM România avertizează: ”Majorarea capitalului social pentru SRL la 8.000 lei va bloca antreprenoriatul”

English Version

Consiliul Naţional al Întrepriderilor Private Mici şi Mijlocii din România (IMM România) afirmă, într-o luare de poziţie publicată ieri pe site-ul confederaţiei patronale, că planul Ministerului Finanţelor din Pachetul 2 al reformei fiscale, care propune majorarea capitalului social pentru societăţile cu răspundere limitată(SRL) de la 1 leu la 8.000 lei la înfiinţare, riscă să blocheze accesul la antreprenoriat în România şi să lovească direct în microîntreprinderi şi start-up-uri.

Potrivit sursei citate, măsura anunţată de Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, contravine principiilor europene şi naţionale de sprijinire a mediului de afaceri, care vizează simplificarea procedurilor şi reducerea costurilor de înfiinţare a unei firme.

Reprezentanţii antreprenorilor consideră că majorarea capitalului social la 8.000 lei ar transforma iniţierea unei afaceri într-o opţiune accesibilă doar celor cu resurse financiare semnificative, determinând radierea unui număr mare de firme şi provocând un blocaj la Oficiul Naţional Registrul Comerţului prin procedurile birocratice necesare actualizării statutelor agenţilor economici. Sursa citată arată că tendinţa negativă este deja vizibilă, deoarece datele ONRC arată că în 2024 au fost înfiinţate 124.898 de firme, faţă de 146.297 în 2023, iar în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2025 s-au înregistrat doar 44.867 de înmatriculări, în scădere cu 8,83% faţă de aceeaşi perioadă din 2024.

IMM România subliniază că răspunderea patrimonială a unui SRL este legată de activele sale şi nu de valoarea capitalului social, care poate fi cheltuit imediat, ceea ce face ca această schimbare să nu aducă beneficii economice reale. De aceea, după creşterea taxelor şi impozitelor impusă mediului privat prin Pachetul 1 al reformei fiscale, IMM România consideră că Pachetul 2 ar trebui să se concentreze pe reforma administraţiei, reducerea cheltuielilor bugetare şi măsuri concrete de sprijin pentru antreprenori, nu pe impunerea unor noi bariere.

Ca alternativă, confederaţia patronală a întreprinzătorilor mici şi mijlocii propune un sistem gradual pentru capitalul social SRL: menţinerea sumei de 1 leu la înfiinţare pentru stimularea tinerilor antreprenori, creşterea la 5.000 lei odată cu atingerea unei cifre de afaceri de 300.000 lei pe an şi majorarea la 8.000 lei doar după depăşirea pragului de 500.000 lei pe an. IMM România consideră că astfel va putea fi păstrat un mediu de afaceri dinamic, atractiv şi accesibil, care să nu descurajeze iniţiativa privată.