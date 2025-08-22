Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

În atenţia procurorilor, conducerile a şase companii de stat

George Marinescu
Ziarul BURSA #Companii / 22 august

Ministrul Radu Miruţă a avertizat: ”Observând că în toate cele şase companii verificate a apărut aceeaşi problemă, am dispus extindereaverificărilor la toate companiile de stat aflate în subordinea Ministerului Economiei. Mă aştept ca şi acolo să fie descoperite nereguli şi voi întocmiun pachet final pe care îl voi înainta Parchetului. Aceasta este doar prima etapă”. (Sursa foto: facebook / Radu Miruţă)

Ministrul Radu Miruţă a avertizat: ”Observând că în toate cele şase companii verificate a apărut aceeaşi problemă, am dispus extindereaverificărilor la toate companiile de stat aflate în subordinea Ministerului Economiei. Mă aştept ca şi acolo să fie descoperite nereguli şi voi întocmiun pachet final pe care îl voi înainta Parchetului. Aceasta este doar prima etapă”. (Sursa foto: facebook / Radu Miruţă)

English Version

Radu Miruţă, ministrul Economiei, a anunţat că, în baza unui raport întocmit la Corpul de Control, ilegalităţile descoperite la nivelul conducerii a şase companii de stat au fost înaintate Parchetului În urma acestui raport, ministrul Economiei a dispus verificarea managementului tuturor companiilor de stat aflate în subordinea sa Printre companiile care au ajuns pe masa Parchetului se numără IOR, Avioane Craiova şi Şantierul Naval 2 Mai Mangalia

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a lansat ieri acuzaţii grave privind modul în care au fost selectaţi membrii consiliilor de administraţie din companiile de stat, după ce Corpul de Control a descoperit nereguli în şase dintre acestea.

Radu Miruţă a precizat: ”Au fost verificate şase companii de stat şi s-a constatat că întreg procesul de selecţie a membrilor consiliului de administraţie a fost viciat printr-o procedură construită timp de opt ani, prin care angajaţi ai ministerului şi-au demonstrat «competenţa» în interes personal, călcând în picioare interesele companiilor de stat”.

Ministrul Economiei a afirmat că în cadrul verificărilor au fost găsite ”ordine ilegale şi numiri făcute intenţionat în baza unei legi expirate”, iar la nivelul ministerului au fost semnate acte administrative care se sprijineau pe dispoziţii abrogate. ”Au fost aplicate legi care nu mai erau valabile, tocmai pentru a facilita implantarea unor oameni în consiliile de administraţie de la cele şase companii de stat, ocolind eventuale piedici”, a adăugat Radu Miruţă.

Pe baza raportului Corpului de Control, primit miercuri seară, ministrul Economiei a dispus primele măsuri disciplinare.

”Am dispus ca doi oameni din conducerea direcţiei responsabile cu coordonarea companiilor de stat să fie cercetaţi disciplinar. Aspectele prezentate au dimensiune penală”, a subliniat Radu Miruţă, care a adăugat că, din cauza gravităţii situaţiei descoperită la cele şase companii, a dispus extinderea anchetelor.

”Observând că în toate cele şasw companii verificate a apărut aceeaşi problemă, am dispus extinderea verificărilor la toate companiile de stat aflate în subordinea Ministerului Economiei. Mă aştept ca şi acolo să fie descoperite nereguli şi voi întocmi un pachet final pe care îl voi înainta Parchetului. Aceasta este doar prima etapă”, a avertizat ministrul Radu Miruţă.

Printre companiile unde au fost deja depistate nereguli se numără IAR, IOR, Avioane Craiova, Iprochim şi Şantierul Naval 2 Mai (unitate economică despre care ziarul BURSA a publicat un articol care ridica mai multe semne de întrebare cu privire la managementul acesteia şi modul în care acţionează reprezentanţii statului).

”Obiectivul nostru este să recuperăm tot ce s-a pierdut, pentru că preocuparea unor persoane de acolo nu a fost salariul, ci influenţarea deciziei”, a mai spus ministrul Radu Miruţă.

În viziunea sa, pentru ca aceste situaţii să nu se mai repete este nevoie de schimbări legislative curajoase.

”Am văzut că SGG a pus în dezbatere publică propuneri de modificare a Ordonanţei 109, însă amendamentele propuse sunt praf în ochi. Nu rezolvă problemele care au dus aici. De aceea, ministerul Economiei a transmis către SGG o propunere proprie, cu extinderea criteriilor de performanţă, evaluare la fiecare 6 luni, reducerea numărului de membri ai consiliilor de administraţie şi evaluări independente pentru companiile strategice, în afara ministerului, care vor fi validate de comisiile de specialitate din Parlament”, a menţionat Radu Miruţă.

Ministrul Economiei a explicat că a cerut şi ”clarificarea procedurii de anulare a selecţiilor acolo unde se constată vicii”, subliniind că ”nu putem reconstrui economic pe o mlaştină”.

În paralel, Ministerul Economiei a deschis, chiar din această săptămână, o nouă modalitate prin care profesioniştii pot aplica pentru conducerea companiilor de stat.

”Pe prima pagină a site-ului ministerului există acum un buton prin care persoanele interesate pot încărca CV-ul pentru a candida la poziţii de conducere sau ca administratori speciali în companiile aflate în insolvenţă. În doar câteva ore s-au primit 16 CV-uri de la oameni cu o calitate profesională superioară celor aflaţi acum în companiile de stat verificate”, a precizat ministrul Miruţă.

Domnia sa a precizat că a dispus toate aceste măsuri de mai sus, deoarece situaţia companiilor de stat rămâne una alarmantă.

Radu Miruţă a declarat: ”Există companii care merg pe un drum clar: de la profit la pierdere, insolvenţă şi apoi faliment. Interesul unora este ca aceste companii să ajungă la faliment pentru că fac concurenţă altora sau pentru că deţin terenuri ce pot fi transformate în ansambluri imobiliare la stradă”.

Pentru a combate fenomenul, ministerul economiei a creat un mecanism prin care orice persoană poate trimite informaţii despre nereguli, acestea fiind centralizate de Corpul de Control şi transformate în rapoarte săptămânale. ”Probabil că vom primi sute sau chiar mii de sesizări. Nu toate vor duce la rapoarte de control, dar le vom prioritiza în funcţie de dovezi şi informaţiile primite”, a spus ministrul.

În final, Radu Miruţă şi-a exprimat rezervele cu privire la reforma AMEPIP, instituţie aflată în reorganizare şi implicată în propunerile legislative. ”Am semne de întrebare cu privire la preocuparea reală de a rezolva problemele din companiile de stat”, a punctat el, lăsând deschis un semnal de alarmă asupra faptului că reţeaua de interese care a ţinut companiile de stat captive timp de mai mulţi ani ar putea rezista chiar şi în faţa unor reforme cosmetice.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 august

Citeşte Ziarul BURSA din 22 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

22 august
Ediţia din 22.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0578
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3387
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3890
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8482
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.1103

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb