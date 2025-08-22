În atenţia procurorilor, conducerile a şase companii de stat

English Version

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a lansat ieri acuzaţii grave privind modul în care au fost selectaţi membrii consiliilor de administraţie din companiile de stat, după ce Corpul de Control a descoperit nereguli în şase dintre acestea.

Radu Miruţă a precizat: ”Au fost verificate şase companii de stat şi s-a constatat că întreg procesul de selecţie a membrilor consiliului de administraţie a fost viciat printr-o procedură construită timp de opt ani, prin care angajaţi ai ministerului şi-au demonstrat «competenţa» în interes personal, călcând în picioare interesele companiilor de stat”.

Ministrul Economiei a afirmat că în cadrul verificărilor au fost găsite ”ordine ilegale şi numiri făcute intenţionat în baza unei legi expirate”, iar la nivelul ministerului au fost semnate acte administrative care se sprijineau pe dispoziţii abrogate. ”Au fost aplicate legi care nu mai erau valabile, tocmai pentru a facilita implantarea unor oameni în consiliile de administraţie de la cele şase companii de stat, ocolind eventuale piedici”, a adăugat Radu Miruţă.

Pe baza raportului Corpului de Control, primit miercuri seară, ministrul Economiei a dispus primele măsuri disciplinare.

”Am dispus ca doi oameni din conducerea direcţiei responsabile cu coordonarea companiilor de stat să fie cercetaţi disciplinar. Aspectele prezentate au dimensiune penală”, a subliniat Radu Miruţă, care a adăugat că, din cauza gravităţii situaţiei descoperită la cele şase companii, a dispus extinderea anchetelor.

”Observând că în toate cele şasw companii verificate a apărut aceeaşi problemă, am dispus extinderea verificărilor la toate companiile de stat aflate în subordinea Ministerului Economiei. Mă aştept ca şi acolo să fie descoperite nereguli şi voi întocmi un pachet final pe care îl voi înainta Parchetului. Aceasta este doar prima etapă”, a avertizat ministrul Radu Miruţă.

Printre companiile unde au fost deja depistate nereguli se numără IAR, IOR, Avioane Craiova, Iprochim şi Şantierul Naval 2 Mai (unitate economică despre care ziarul BURSA a publicat un articol care ridica mai multe semne de întrebare cu privire la managementul acesteia şi modul în care acţionează reprezentanţii statului).

”Obiectivul nostru este să recuperăm tot ce s-a pierdut, pentru că preocuparea unor persoane de acolo nu a fost salariul, ci influenţarea deciziei”, a mai spus ministrul Radu Miruţă.

În viziunea sa, pentru ca aceste situaţii să nu se mai repete este nevoie de schimbări legislative curajoase.

”Am văzut că SGG a pus în dezbatere publică propuneri de modificare a Ordonanţei 109, însă amendamentele propuse sunt praf în ochi. Nu rezolvă problemele care au dus aici. De aceea, ministerul Economiei a transmis către SGG o propunere proprie, cu extinderea criteriilor de performanţă, evaluare la fiecare 6 luni, reducerea numărului de membri ai consiliilor de administraţie şi evaluări independente pentru companiile strategice, în afara ministerului, care vor fi validate de comisiile de specialitate din Parlament”, a menţionat Radu Miruţă.

Ministrul Economiei a explicat că a cerut şi ”clarificarea procedurii de anulare a selecţiilor acolo unde se constată vicii”, subliniind că ”nu putem reconstrui economic pe o mlaştină”.

În paralel, Ministerul Economiei a deschis, chiar din această săptămână, o nouă modalitate prin care profesioniştii pot aplica pentru conducerea companiilor de stat.

”Pe prima pagină a site-ului ministerului există acum un buton prin care persoanele interesate pot încărca CV-ul pentru a candida la poziţii de conducere sau ca administratori speciali în companiile aflate în insolvenţă. În doar câteva ore s-au primit 16 CV-uri de la oameni cu o calitate profesională superioară celor aflaţi acum în companiile de stat verificate”, a precizat ministrul Miruţă.

Domnia sa a precizat că a dispus toate aceste măsuri de mai sus, deoarece situaţia companiilor de stat rămâne una alarmantă.

Radu Miruţă a declarat: ”Există companii care merg pe un drum clar: de la profit la pierdere, insolvenţă şi apoi faliment. Interesul unora este ca aceste companii să ajungă la faliment pentru că fac concurenţă altora sau pentru că deţin terenuri ce pot fi transformate în ansambluri imobiliare la stradă”.

Pentru a combate fenomenul, ministerul economiei a creat un mecanism prin care orice persoană poate trimite informaţii despre nereguli, acestea fiind centralizate de Corpul de Control şi transformate în rapoarte săptămânale. ”Probabil că vom primi sute sau chiar mii de sesizări. Nu toate vor duce la rapoarte de control, dar le vom prioritiza în funcţie de dovezi şi informaţiile primite”, a spus ministrul.

În final, Radu Miruţă şi-a exprimat rezervele cu privire la reforma AMEPIP, instituţie aflată în reorganizare şi implicată în propunerile legislative. ”Am semne de întrebare cu privire la preocuparea reală de a rezolva problemele din companiile de stat”, a punctat el, lăsând deschis un semnal de alarmă asupra faptului că reţeaua de interese care a ţinut companiile de stat captive timp de mai mulţi ani ar putea rezista chiar şi în faţa unor reforme cosmetice.