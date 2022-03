Under Armour, brand de articole sportive prezent în peste 100 de ţări, inclusiv România, a înregistrat în Brazilia o creştere de 35% a ratei de conversie în urma migrării platformei VTEX, aceasta fiind implementată într-un timp record, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

În ultimii ani, segmentul de ecommerce a devenit o parte indispensabilă a industriei globale de retail. Potrivit unui raport McKinsey privind industria de articole sportive, peste 80% dintre consumatori folosesc canale online pentru a căuta produse, iar aproximativ 45% din vânzările din 2021 s-au efectuat prin aceste canale, chiar şi după ce restricţiile de deplasare au fost relaxate, iar magazinele fizice au fost redeschise.

Potrivit sursei citate, soluţiile oferite de VTEX (NYSE: VTEX) - platforma enterprise de comerţ digital pentru branduri şi retaileri de top, lider în accelerarea transformării comerţului digital din America Latină, au permis îmbunătăţirea experienţei consumatorilor în toate punctele de contact, iar întreg procesul de implementare a platformei a necesitat doar 90 de zile.

"Alături de VTEX am înregistrat o creştere importantă în ceea ce priveşte veniturile brute şi cele nete. Cu ajutorul tehnologiei VTEX am reuşit să centralizăm gestionarea produselor, stocurilor, preţurilor, promoţiilor, precum şi integrarea cu partenerii într-o singură platformă, fără a efectua nicio schimbare în interfaţa sistemului. Consumatorii din Brazilia sunt foarte pasionaţi de brandul Under Armour, făcând evoluţia strategiei digitale esenţială pentru asigurarea accesului la produsele noastre într-o ţară atât de mare precum Brazilia", spune Ewerton Ramos, Ecommerce Executive Director la Vulcabras, proprietarul Under Armour în Brazilia.

Propunându-şi ca ecommerce-ul să fie una dintre principalele destinaţii pentru consumatorii săi pe termen mediu şi lung, Under Armour îşi duce mai departe planul de digitalizare prin implementarea unei strategii de tip omnichannel. Integrarea dintre magazinul online şi magazinele fizice va permite strategii de tip "endless aisle" şi opţiuni precum "click and collect" sau "expediere din magazin", funcţionalităţi considerate esenţiale de brand pentru consolidarea activităţii sale digitale.

"Am acceptat misiunea ambiţioasă de a îmbunătăţi performanţa online a brandului Under Armour şi am fost încântaţi de primele rezultate înregistrate, pe lângă timpul redus de implementare. Depunem în permanenţă eforturi pentru a garanta o experienţă mai sigură şi completă pentru toţi consumatorii finali şi susţinem brandurile care îşi doresc să-şi consolideze strategia de digitalizare a comerţului," spune Cristi Movilă, Eastern Europe General Manager & EMEA SVP at VTEX.