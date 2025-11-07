Înalta Curte: Campania de denigrare a judecătorilor este o acţiune concertată de destabilizare a ordinii de drept

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) denunţă o campanie „fără precedent” de denigrare a instanţei supreme şi a judecătorilor, pe care o consideră o acţiune concertată de destabilizare a ordinii de drept, în care sunt implicaţi „oameni politici, grupuri de presiune şi formatori de opinie afiliaţi acestora”, potrivit unui comunicat oficial.

Conform ÎCCJ, această campanie s-a declanşat după sesizarea Curţii Constituţionale de către Secţiile Unite ale instanţei supreme privind pensiile magistraţilor, moment urmat de „o orchestrare mediatică de incitare la ură împotriva judecătorilor, prin vehicularea de informaţii false menite să distorsioneze dezbaterea publică”.

Instanţa supremă atrage atenţia că în spaţiul public au fost propagate informaţii vădit false, inclusiv despre presupusa eliberare nelegală a unor condamnaţi, „deşi aceste afirmaţii nu au nicio bază reală”, precum şi despre „înlocuirea nelegală a unor judecători din completuri”, aspecte care, potrivit ICCJ, sunt complet denaturate.

Reprezentanţii instanţei acuză şi tentative de influenţare a justiţiei prin presiune mediatică înainte de pronunţarea unor cauze de interes public. „Canalizarea deliberată a emoţiei publice împotriva unei puteri a statului reprezintă un demers de destabilizare a ordinii constituţionale”, se arată în comunicat.

Înalta Curte solicită opiniei publice să verifice informaţiile din surse oficiale şi cere autorităţilor statului să intervină în prevenirea şi combaterea dezinformării şi a „atacurilor hibride” la adresa puterii judecătoreşti.