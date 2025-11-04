Înalta Curte i-a eliberat din închisoare pe Sebastian Vlădescu şi Ionuţ Costea

---

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, condusă de judecătoarea Lia Savonea, a dispus marţi eliberarea fostului ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu şi a fostului preşedinte Eximbank Ionuţ Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, în urma admiterii recursurilor în casaţie formulate de aceştia. Decizia este definitivă şi se bazează pe Decizia nr. 50/2025 a Curţii Constituţionale, care a reconfigurat regimul prescripţiei răspunderii penale, potrivit mass-media.

Instanţa supremă a constatat împlinirea termenului de prescripţie pentru faptele de corupţie în care cei doi fuseseră condamnaţi, dispunând încetarea procesului penal şi punerea lor în libertate imediată.

„Instanţele sunt obligate să aplice legea şi Constituţia, chiar şi atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare. Într-un stat de drept, justiţia funcţionează după reguli, nu după circumstanţe”, a transmis Înalta Curte într-un comunicat.

Magistraţii au subliniat că decizia CCR „afectează doar aspectul penal al cauzelor”, în timp ce obligaţiile civile şi măsurile de confiscare rămân valabile. Astfel, Vlădescu şi Costea trebuie să achite prejudicii totale de peste 7,1 milioane de lei şi 4,1 milioane de euro.

Unul dintre judecătorii completului s-a opus admiterii recursului în casaţie, însă hotărârea a fost adoptată prin opinie majoritară.

Fostul ministru Sebastian Vlădescu, condamnat definitiv în 2023 la 7 ani şi 4 luni de închisoare pentru luare de mită, a executat puţin peste doi ani. Ionuţ Costea, condamnat la 6 ani de închisoare şi extrădat în iunie 2025 din Turcia, a stat în detenţie doar câteva luni.

În acelaşi dosar, fostul deputat Cristian Boureanu a fost achitat.

Cazul a vizat comisioane ilegale de aproximativ 20 de milioane de euro, plătite între 2005 şi 2017 de o companie străină unor oficiali români, în legătură cu contractele pentru reabilitarea liniei ferate Bucureşti-Constanţa.