Incendii în Grecia: Focare sub control, dar pericolul persistă din cauza condiţiilor meteo dificile

Serviciile elene pentru situaţii de urgenţă au reuşit să controleze numeroase incendii la sfârşitul acestei săptămâni, însă, din cauza secetei şi a vântului puternic, există riscul apariţiei unor noi focare, au anunţat oficialii protecţiei civile din Grecia, transmite DPA.

Regiunea situată la sud-est de Atena a fost grav afectată, cu aproape 1.600 de hectare de terenuri agricole, păduri şi vegetaţie mistuite de flăcări, potrivit serviciului meteorologic elen.

Mai multe sate şi localităţi au fost evacuate preventiv, iar aproximativ 400 de persoane au fost salvate din zonele ameninţate de incendii.

Vineri, un bărbat şi-a pierdut viaţa după ce locuinţa sa, aflată într-o zonă izolată, a fost cuprinsă de flăcări.

Zeci de case au fost distruse, iar numeroase animale au murit în incendiile care au afectat şi nord-estul Peninsulei Peloponez şi insula Samothraki. Duminică, situaţia pe insulă era în mare parte sub control, conform presei locale.

Cauzele incendiilor sunt încă investigate. Primarul unui sat din apropiere de Atena suspectează un act intenţionat, menţionând că vineri a fost găsit un recipient cu benzină la locul focului şi că a fost semnalată prezenţa unei persoane suspecte pe o motocicletă.

Ancheta asupra incendiului din sud-estul Atenei a concluzionat că acesta a pornit de la un cablu electric de înaltă tensiune defect. Doi tehnicieni ai companiei de distribuţie electrică HEDNO au fost reţinuţi temporar, anchetatorii considerând că aceştia nu au efectuat întreţinerea corespunzătoare pe tronsonul unde a izbucnit incendiul.

Având în vedere condiţiile meteorologice, riscul de incendii rămâne ridicat în mai multe zone, în special în jurul Atenei şi pe insula Euboea, notează DPA.