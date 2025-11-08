Încrederea consumatorilor americani se prăbuşeşte la minimul ultimilor trei ani şi jumătate

Încrederea consumatorilor din Statele Unite s-a prăbuşit în prima parte a lunii noiembrie, apropiindu-se de cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani şi jumătate, pe fondul temerilor tot mai mari legate de blocajul guvernamental, potrivit unui sondaj al Universităţii din Michigan publicat vineri, citat de CNBC.

Indicele lunar al încrederii consumatorilor a coborât la 50,3 puncte, în scădere cu 6,2% faţă de luna precedentă şi cu aproape 30% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Economiştii chestionaţi de Dow Jones anticipau o valoare de 53,0, după 53,6 în octombrie. Ultima dată când indicatorul a fost atât de scăzut a fost în iunie 2022, când inflaţia atinsese maximele ultimelor patru decenii, iar nivelul actual este al doilea cel mai mic consemnat din 1978.

Directorul sondajului, Joanne Hsu, a explicat că, pentru prima dată în ultimele luni, îngrijorările legate de impasul politic de la Washington au depăşit influenţa pozitivă a evoluţiilor bursiere. „Pe măsură ce blocajul federal continuă de peste o lună, consumatorii încep să exprime temeri reale privind consecinţele economice. Declinul sentimentului este generalizat, indiferent de vârstă, venit sau afiliere politică”, a declarat aceasta.

Indicele condiţiilor actuale a scăzut la 52,3 puncte, o diminuare de aproape 11% faţă de luna trecută, iar aşteptările pentru viitor au coborât la 49,0 puncte, în scădere cu 2,6% faţă de octombrie. Pe parcursul ultimului an, cei doi indicatori au înregistrat scăderi de 18,2%, respectiv 36,3%.

„Tot mai multe segmente ale populaţiei se confruntă cu condiţii financiare mai stricte. Acest lucru îi afectează pe angajaţii federali şi pe cei care depind de sprijinul guvernamental, dar tot mai mult şi pe americanii cu venituri medii”, a subliniat Elizabeth Renter, economist la NerdWallet.

Estimările privind inflaţia au rămas relativ stabile, cu o proiecţie la un an uşor în creştere, la 4,7%, şi o perspectivă pe cinci ani în scădere, la 3,6%. În condiţiile în care publicarea datelor economice oficiale este suspendată din cauza blocajului guvernamental, sondajul Universităţii din Michigan devine un reper esenţial pentru anticiparea evoluţiei economiei americane.