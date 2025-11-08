Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Încrederea consumatorilor americani se prăbuşeşte la minimul ultimilor trei ani şi jumătate

A.B.
Miscellanea / 8 noiembrie, 09:35

Încrederea consumatorilor americani se prăbuşeşte la minimul ultimilor trei ani şi jumătate

Încrederea consumatorilor din Statele Unite s-a prăbuşit în prima parte a lunii noiembrie, apropiindu-se de cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani şi jumătate, pe fondul temerilor tot mai mari legate de blocajul guvernamental, potrivit unui sondaj al Universităţii din Michigan publicat vineri, citat de CNBC.

Indicele lunar al încrederii consumatorilor a coborât la 50,3 puncte, în scădere cu 6,2% faţă de luna precedentă şi cu aproape 30% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Economiştii chestionaţi de Dow Jones anticipau o valoare de 53,0, după 53,6 în octombrie. Ultima dată când indicatorul a fost atât de scăzut a fost în iunie 2022, când inflaţia atinsese maximele ultimelor patru decenii, iar nivelul actual este al doilea cel mai mic consemnat din 1978.

Directorul sondajului, Joanne Hsu, a explicat că, pentru prima dată în ultimele luni, îngrijorările legate de impasul politic de la Washington au depăşit influenţa pozitivă a evoluţiilor bursiere. „Pe măsură ce blocajul federal continuă de peste o lună, consumatorii încep să exprime temeri reale privind consecinţele economice. Declinul sentimentului este generalizat, indiferent de vârstă, venit sau afiliere politică”, a declarat aceasta.

Indicele condiţiilor actuale a scăzut la 52,3 puncte, o diminuare de aproape 11% faţă de luna trecută, iar aşteptările pentru viitor au coborât la 49,0 puncte, în scădere cu 2,6% faţă de octombrie. Pe parcursul ultimului an, cei doi indicatori au înregistrat scăderi de 18,2%, respectiv 36,3%.

„Tot mai multe segmente ale populaţiei se confruntă cu condiţii financiare mai stricte. Acest lucru îi afectează pe angajaţii federali şi pe cei care depind de sprijinul guvernamental, dar tot mai mult şi pe americanii cu venituri medii”, a subliniat Elizabeth Renter, economist la NerdWallet.

Estimările privind inflaţia au rămas relativ stabile, cu o proiecţie la un an uşor în creştere, la 4,7%, şi o perspectivă pe cinci ani în scădere, la 3,6%. În condiţiile în care publicarea datelor economice oficiale este suspendată din cauza blocajului guvernamental, sondajul Universităţii din Michigan devine un reper esenţial pentru anticiparea evoluţiei economiei americane.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 noiembrie
Ediţia din 07.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0860
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4037
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4550
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7723
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2995

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb