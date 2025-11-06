Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025 au atras peste 35.000 de vizitatori şi au generat parteneriate şi investiţii pentru lanţul agroalimentar

A.B.
Miscellanea / 6 noiembrie, 17:35

INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025 au atras peste 35.000 de vizitatori şi au generat parteneriate şi investiţii pentru lanţul agroalimentar

Ediţia din acest an a târgurilor INDAGRA & INDAGRA FOOD, organizate la ROMEXPO, s-a încheiat cu rezultate solide şi proiecte concrete, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Peste 35.000 de vizitatori şi 420 de companii din 20 de ţări au participat la evenimentul care a pus accent pe parteneriate, inovaţie şi investiţii în agricultura şi industria alimentară românească. Gradul de internaţionalizare a ajuns la 28%, iar suprafaţa expoziţională a depăşit 27.800 de metri pătraţi.

Pe parcursul celor cinci zile de târg, fermieri, procesatori, companii de tehnologie, universităţi, autorităţi şi organizaţii profesionale au folosit platforma INDAGRA ca spaţiu de dialog aplicat. Conferinţele „AGROVISION - Inovaţie, rezilienţă şi sustenabilitate în agricultura României” şi „Produsul românesc - identitate, competitivitate şi oportunităţi în lanţul agroalimentar”, alături de demonstraţiile live, zona zootehnică şi show-urile culinare, au generat contacte relevante şi soluţii practice pentru industrie.

„INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025 a fost o ediţie construită strategic pentru rezultate concrete şi colaborări autentice. Am pus bazele unui format care îi ajută pe profesionişti să vadă soluţii aplicate, să discute direct cu furnizorii şi să îşi planifice investiţiile cu încredere”, a declarat Oana Netbai, Director Comercial ROMEXPO.

Printre partenerii principali ai ediţiei s-au numărat Agro TV, Clubul Fermierilor Români, Asociaţia pentru Promovarea Alimentului Românesc (APAR), LAPAR, Fundaţia Civitas (CoopNet), APCPR, Universitatea Româno-Americană, USAMV Bucureşti, Atelierele ILBAH şi Asociaţia Pizzarilor Profesionişti din România.

Ediţia 2025 a confirmat rolul INDAGRA & INDAGRA FOOD drept platforme strategice pentru afacerile agroalimentare din România, un spaţiu unde se discută realist despre viitorul agriculturii, se testează soluţii şi se construiesc parteneriate cu impact pe termen lung.

