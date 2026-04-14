Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Indicele bursei din Budapesta a crescut puternic pe fondul schimbării politice din Ungaria

A.I.
Piaţa de Capital / 14 aprilie, 17:30

Indicele BUX, al bursei din Ungaria, a urcat puternic la începutul acestei săptămâni, pe fondul optimismului investitorilor privind perspectiva unor reforme de amploare, după victoria clară a lui Peter Magyar la alegerile parlamentare din ţară, scrie Euronews.

Coşul de acţiuni a urcat cu 3,79% vineri, pentru ca luni BUX să se aprecieze cu 4,95%, 139.459 de puncte, un nou record istoric, în condiţiile în care pieţele au anticipat sfârşitul celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban şi posibila revenire a Ungariei pe o traiectorie europeană mai apropiată de curentul principal, mai notează sursa menţionată.

Astăzi la ora 17:00, indicele BUX avea o scădere de 0,57%, până la 138.664 de puncte.

Dinamica pieţei din Budapesta de la începutul săptămânii a contrastat cu evoluţia generală a pieţelor europene, care s-au depreciat, în condiţiile în care investitorii au digerat eşecul negocierilor dintre SUA şi Iran din weekend, fără indicii privind reluarea discuţiilor.

La alegerile de duminică, partidul Tisza al lui Peter Magyar a obţinut 138 de mandate în parlamentul ungar cu 199 de locuri, asigurându-şi majoritatea şi alimentând aşteptările privind o schimbare profundă în politica ţării.

Peter Magyar, fost aliat al lui Orban transformat într-un critic vehement al premierului ungar, a promis să restabilească mecanismele democratice de control şi echilibru al ţării şi să deblocheze cele 17 miliarde de euro din fondurile UE îngheţate din cauza regresului democratic sub guvernarea lui Orban. Acest lucru ar putea fi însoţit de acces la împrumuturi la costuri reduse pentru apărare şi infrastructură, stimulând creşterea fragilă a economiei ungare.

Timothy Ash, strateg senior pentru pieţe emergente la RBC Global Asset Management, a afirmat la Euronews că ”piaţa reacţionează la o combinaţie între disiparea incertitudinii - existau temeri reale că rezultatele alegerilor urmau să fie contestate - şi revenirea optimismului privind schimbări de politică ce ar urma să apropie Ungaria de linia europeană”.

”Magyar va avea nevoie de relaţii mai bune cu UE. Există numeroase fonduri structurale care, cel mai probabil, vor fi deblocate, iar piaţa cunoaşte bine echipa responsabilă de politica economică”, a adăugat Ash.

Acesta a mai afirmat că probabila numire a lui Andras Karman în funcţia de ministru de finanţe, ”o persoană foarte credibilă”, va contribui suplimentar la stabilizarea creşterii economice pe termen scurt a ţării. Karman este în prezent consilierul economic al Tisza şi a fost anterior membru al consiliului de administraţie al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

Investitorii par să considere că rezultatul alegerilor elimină o primă de risc politic prelungită, care a afectat activele ungare.

Majoritatea parlamentară de două treimi obţinută de partidul Tisza va permite adoptarea rapidă a unor modificări legislative, inclusiv eliminarea potenţială a taxelor excepţionale aplicate pe sectoare, care au pus presiune asupra băncilor, companiilor din energie şi retailerilor.

Morgan Stanley şi alţi analişti au subliniat că o astfel de schimbare poate să majoreze potenţialul de creştere a PIB-ului Ungariei cu 1-1,5% în anii următori, pe fondul intensificării investiţiilor şi al reluării fluxurilor de fonduri europene, mai scrie Euronews.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.04.2026, 17:44)

    Nu va imbatati cu apa rece! Acest magyar este la fel de iredentist, ca predecesorul sau.. este tot un ortbanism , far Orbam :) Surprinzator, Ursula banuieste ceva si face o lista cu 22 de obiective de indeplinit de catre m,aghiari.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

09 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 09 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

09 aprilie
Ediţia din 09.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0920
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3196
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5336
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8512
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.4576

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb