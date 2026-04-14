Indicele bursei din Budapesta a crescut puternic pe fondul schimbării politice din Ungaria

Indicele BUX, al bursei din Ungaria, a urcat puternic la începutul acestei săptămâni, pe fondul optimismului investitorilor privind perspectiva unor reforme de amploare, după victoria clară a lui Peter Magyar la alegerile parlamentare din ţară, scrie Euronews.

Coşul de acţiuni a urcat cu 3,79% vineri, pentru ca luni BUX să se aprecieze cu 4,95%, 139.459 de puncte, un nou record istoric, în condiţiile în care pieţele au anticipat sfârşitul celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban şi posibila revenire a Ungariei pe o traiectorie europeană mai apropiată de curentul principal, mai notează sursa menţionată.

Astăzi la ora 17:00, indicele BUX avea o scădere de 0,57%, până la 138.664 de puncte.

Dinamica pieţei din Budapesta de la începutul săptămânii a contrastat cu evoluţia generală a pieţelor europene, care s-au depreciat, în condiţiile în care investitorii au digerat eşecul negocierilor dintre SUA şi Iran din weekend, fără indicii privind reluarea discuţiilor.

La alegerile de duminică, partidul Tisza al lui Peter Magyar a obţinut 138 de mandate în parlamentul ungar cu 199 de locuri, asigurându-şi majoritatea şi alimentând aşteptările privind o schimbare profundă în politica ţării.

Peter Magyar, fost aliat al lui Orban transformat într-un critic vehement al premierului ungar, a promis să restabilească mecanismele democratice de control şi echilibru al ţării şi să deblocheze cele 17 miliarde de euro din fondurile UE îngheţate din cauza regresului democratic sub guvernarea lui Orban. Acest lucru ar putea fi însoţit de acces la împrumuturi la costuri reduse pentru apărare şi infrastructură, stimulând creşterea fragilă a economiei ungare.

Timothy Ash, strateg senior pentru pieţe emergente la RBC Global Asset Management, a afirmat la Euronews că ”piaţa reacţionează la o combinaţie între disiparea incertitudinii - existau temeri reale că rezultatele alegerilor urmau să fie contestate - şi revenirea optimismului privind schimbări de politică ce ar urma să apropie Ungaria de linia europeană”.

”Magyar va avea nevoie de relaţii mai bune cu UE. Există numeroase fonduri structurale care, cel mai probabil, vor fi deblocate, iar piaţa cunoaşte bine echipa responsabilă de politica economică”, a adăugat Ash.

Acesta a mai afirmat că probabila numire a lui Andras Karman în funcţia de ministru de finanţe, ”o persoană foarte credibilă”, va contribui suplimentar la stabilizarea creşterii economice pe termen scurt a ţării. Karman este în prezent consilierul economic al Tisza şi a fost anterior membru al consiliului de administraţie al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

Investitorii par să considere că rezultatul alegerilor elimină o primă de risc politic prelungită, care a afectat activele ungare.

Majoritatea parlamentară de două treimi obţinută de partidul Tisza va permite adoptarea rapidă a unor modificări legislative, inclusiv eliminarea potenţială a taxelor excepţionale aplicate pe sectoare, care au pus presiune asupra băncilor, companiilor din energie şi retailerilor.

Morgan Stanley şi alţi analişti au subliniat că o astfel de schimbare poate să majoreze potenţialul de creştere a PIB-ului Ungariei cu 1-1,5% în anii următori, pe fondul intensificării investiţiilor şi al reluării fluxurilor de fonduri europene, mai scrie Euronews.