Indicele IRCC scade la 5,56%, dar impactul pe rate rămâne redus

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor înregistrează o scădere de la 5,58% la 5,56% în trimestrul al treilea din 2026, conform datelor oficiale publicate de Banca Naţională a României.

Reducerea de exact 0,02 puncte procentuale reprezintă a patra coborâre consecutivă a indicatorului, după nivelul maxim de 6,06% consemnat în trimestrul al doilea din anul 2025, potrivit sursei citate.

Modificarea aduce o economie lunară de numai 4 lei pentru un împrumut ipotecar de 350.000 de lei pe 30 de ani şi de 7-8 lei pentru o sumă de 500.000 de lei, transmite sursa citată.

„O reducere de 0,02 puncte procentuale înseamnă, în cazul unui credit ipotecar obişnuit, o rată mai mică doar cu câţiva lei”, explică Ion Soltinschi, consultant în cadrul agenţiei, potrivit sursei menţionate.

Valoarea actuală reprezintă media datelor zilnice din intervalul 1 ianuarie - 31 martie 2026, perioadă în care pragul minim atinge 5,50% la data de 17 martie, iar pragul maxim cumulează 5,72% la finalul acelei luni, conform sursei citate.

Ritmul lent de corecţie are legătură cu rata anuală a inflaţiei care marchează un nivel de 10,7% în aprilie 2026 pe fondul scumpirii energiei electrice şi a carburanţilor, informează instituţia de statistică.

„Anticipăm că rata anuală a inflaţiei headline va reintra pe o traiectorie descendentă mai clară abia în a doua jumătate a anului”, declară Cosmin Marinescu, viceguvernatorul băncii centrale, conform sursei citate. D

obânzile totale pentru variantele variabile trec de 8%, în timp ce ofertele cu dobândă fixă pornesc în prezent de la valori de 4,55% - 4,59% pe an, transmite aceeaşi sursă.

Pentru o dobândă fixă de 4,70%, rata ajunge la 1.783 de lei, generând o diferenţă de aproximativ 800 de lei pe lună faţă de o dobândă variabilă de 8,06%, notează sursa menţionată.

În piaţa de profil, Raiffeisen Bank oferă o dobândă fixă de la 4,55% în primii trei ani pentru locuinţe verzi, în timp ce BRD afişează un nivel de 4,65% pentru clădiri cu clasă energetică A, informează sursa citată.

UniCredit are în portofoliu dobânzi fixe de la 4,69% în primii doi ani, iar BCR propune o rată fixă de 4,79% pe o perioadă de trei ani, transmite aceeaşi sursă.